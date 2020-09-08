وزارة الاقتصاد: جولات ميدانية على محلات بيع الذهب بخانيونس

رام الله - دنيا الوطننظمت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد بغزة، جولات ميدانية على محلات بيع الذهب في محافظة خانيونس.وأوضحت المديرية أن الجولات تأتي في إطار متابعتها لعمل محلات بيع الذهب والمجوهرات في ظل أزمة (كورونا).وأكدت المديرية أن طواقمها نظمت 9 جولات على محلات بيع الذهب والمجوهرات والتأكد من التزامها بإجراءات السلامة.