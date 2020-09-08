الرجوب: سنعلن عن قيادة ميدانية موحدة وبرنامج للمقاومة الشعبية

جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب: إن الفصائل الفلسطينية اتفقت على برنامج موحد للمقاومة الشعبية.



وأضاف الرجوب في لقاء تلفزيوني، الليلة الماضية، أنه سيتم الإعلان عن قيادة ميدانية موحدة بين الفصائل، وبرنامج للمقاومة الشعبية وسيكون العصيان المدني من ضمن الخطة.



وتابع: "13 سنة نبيع الشعب الفلسطيني الوهم والكذب، ومواقف لا علاقة لها بمواقفنا الحقيقية ولا تأتي لا بمصلحتنا ولا بمصلحة أحد".



وقال الرجوب: إن "ردة فعل الاحتلال وأمريكا التي عبرا عنها بالاستفزاز والغضب، تعكس قيمة مؤتمر الأمناء العامين للفصائل".



وأشار إلى أنه سيكون "هناك تغيير لقواعد الاشتباك بالتوافق مع الجميع، ولن نسمح للاحتلال أن يقتلع شجرة زيتون، أو أن يصيب فلسطينياً دون أن يدفع الثمن".