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الطب الصيني التقليدي يوسع حضوره العالمي وسط المعركة ضد كوفيد-19

رام الله - دنيا الوطن
في ظل بروز إمكانيات الطب الصيني التقليدي في مكافحة وباء كوفيد-19، أصبحت الفعاليات التي تركز على الطب الصيني التقليدي من أبرز الفعاليات في إطار معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2020. 

يذكر أن المعرض الذي انطلق يوم الجمعة في العاصمة الصينية بكين، يعد أحد أكبر المعارض الشاملة لتجارة الخدمات في العالم، حيث اجتذب 18 ألف شركة ومؤسسة من 148 دولة ومنطقة. 

وفي إحدى مناطق العرض بالمعرض، اجتذبت الشركات والمؤسسات ذات الصلة بالطب الصيني التقليدي، بما في ذلك شركة ييلينغ للأدوية الصينية، ومقرها شيجياتشوانغ بمقاطعة خبي بشمالي الصين، وهي منتج كبسولات "ليانهوا تشينغون"، الكثير من الزوار إلى أكشاكها. 

وحصلت "ليانهوا تشينغون" على براءة موصى بها من الطب الصيني التقليدي لعلاج المرضى المصابين بكوفيد-19. وقالت تشانغ يون لينغ، نائبة المدير التنفيذي للشركة، إن كبسولات "ليانهوا تشينغون" قد حصلت مؤخرا على موافقة تسجيل دواء ممنوحة من سلطات الكويت لعلاج الحالات الخفيفة والعادية المصابة بكوفيد-19. 

وقالت إن موافقة تسجيل الدواء منحت كبسولات "ليانهوا تشينغون" حق دخول السوق في الكويت، مما اكتسب موطئ قدم للشركة لمواصلة استكشاف سوق منطقة الشرق الأوسط. 

ومنذ تفشي وباء كوفيد-19، تمت التوصية باستخدام كبسولات "ليانهوا تشينغون" في خطط التشخيص والعلاج في العديد من المقاطعات والمدن الصينية، كما حصل الدواء على موافقة تسويق في عدة دول. 

وقال تشو هاي دونغ، مسؤول في مصلحة الدولة للطب الصيني التقليدي، إنه بفضل مجموعة من الخطط واللوائح التي تم إصدارها في الصين، تم رفع تطوير الطب الصيني التقليدي إلى مستويات غير مسبوقة. 

وأضاف تشو أن الطب الصيني التقليدي حقق حتى الآن تواجدا في 183 دولة ومنطقة، وستواصل المصلحة تعزيز المشاريع التي تتناول التعليم الطبي عن بعد وخلق بيئة سليمة لتطوير الطب الصيني التقليدي. 

ويعد الاستخدام المتشرك للطب الصيني التقليدي والطب الغربي أحد الأسباب التي ساعدت الصين في السيطرة على وباء كوفيد-19. 

وقال وانغ تشي، أكاديمي في الأكاديمية الصينية للهندسة، إن الطب الصيني التقليدي أثبت ميزاته الفريدة في تقليل معدل الوفيات ورفع معدل الشفاء. 

وأظهر كتاب أبيض نشره مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني في يونيو الماضي، أن الطب الصيني التقليدي تم استخدامه في علاج 92 في المائة من اجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين، في حين أثبتت علاجات الطب الصيني التقليدي فعالية لأكثر من 90 بالمائة من الحالات المؤكدة في مقاطعة هوبي، أكثر المقاطعات الصينية تضررا من كوفيد-19. 

من جانبه، قال تونغ شياو لين، أكاديمي بالأكاديمية الصينية للعلوم وكبير الباحثين بأكاديمية الصين للعلوم الطبية الصينية، إن الطب الصيني التقليدي اضطلع بدور كبير في عملية مكافحة كوفيد-19 في الصين، حيث تم إدراجه ضمن خطط علاج الحالات المصابة بالعدوى في وقت مبكر من انتشار الوباء، مشيرا إلى أن الطب الصيني التقليدي يمكن أن يقدم خبرات نفيسة للدول الأخرى، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الوباء الذي لا يعرف حدودا.■

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