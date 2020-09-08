شؤون فلسطينية

اعتماد مستشفى النجاح الوطني الجامعي من اللجنة الاعتمادية الدولية المشتركة لجودة الخدمات

اعتماد مستشفى النجاح الوطني الجامعي من اللجنة الاعتمادية الدولية المشتركة لجودة الخدمات
رام الله - دنيا الوطن
نظم مستشفى النجاح الوطني الجامعي مؤتمراً صحفياً للإعلان عن حصوله على الاعتماد من اللجنة الاعتمادية الدولية المشتركة لجودة الخدمات الصحية -Joint Commission International كأول مركز أكاديمي طبي معتمد فلسطينياً.

حيث حصل المستشفى على الاعتماد الدولي من قبل اللجنة الاعتمادية الدولية المشتركة لجودة الخدمات الصحية، وفقاً لالتزامه بمعايير التقييم الخاصة باللجنة الدولية، والتي تركزت على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول يتعلق برعاية وسلامة المرضى بشكل مباشر، والمحور الثاني يركز على المنظومة الإدارية للمستشفى، بينما تمثل المحور الثالث في معايير تدريب وتطوير الطلبة بالإضافة إلى البحث العلمي.

هذا وافتتح المؤتمر الأستاذ خالد الحسيني، مدير دائرة العلاقات العامة في جامعة النجاح الوطنية، بالنيابة عن دولة أ.د. رامي الحمدلله، رئيس مجلس أمناء مستشفى النجاح الوطني الجامعي مشيداً بالإنجاز النوعي الذي حققه المستشفى والذي يعكس تضافر الجهود المشتركة ما بين الطواقم العاملة في المستشفى والجامعة، شاكراً كل من ساهم في الحصول على هذا الاعتماد.

وفي كلمته أعرب الدكتور كمال حجازي، الرئيس التنفيذي للمستشفى عن فخره بهذا الإنجاز، والذي يعكس مدى عمق التزام المستشفى التام بمعايير لجنة التقييم الدولية؛ ليكون المستشفى بهذه الخطوة أحد أهم المرافق الطبية التي تنضم للمرافق الطبية الفلسطينية المعتمدة من اللجنة في مجال جودة الخدمات الصحية، وينفرد ليكون الوحيد المعتمد كمركز طبي أكاديمي في فلسطين.

تعد اللجنة الاعتمادية الدولية مؤسسة دولية معروفة ومهمة مقرها في الولايات المتحدة، وتقوم باعتماد برامج في الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم؛ وذلك من أجل تعزيز مبادىء الجودة في تقديم الخدمات الطبية، وخاصة في الدول المتقدمة.

إن حصول المستشفى على الاعتماد شهادة لمسيرة المستشفى ورؤيته الهادفة إلى تحسين كافة الخدمات التي يقدمها للمضي قدماً في مواكبة التقدم العلمي والتطور الصحي الدولي، ويعمق التزامه بتقديم الخدمات الطبية عالية الجودة للمرضى، والحفاظ على سلامتهم والنهوض بالمستوى العلمي والبحثي والأكاديمي.

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