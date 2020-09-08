شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال الإسرائيلية تفرج عن عدد من المعتقلين فجراً في مدينة الخليل

سلطات الاحتلال الإسرائيلية تفرج عن عدد من المعتقلين فجراً في مدينة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن عدد من المعتقلين فجراً في مدينة الخليل، خلال حملة واسعة شنتها قوات الاحتلال طالت قيادات ونوابًا في التشريعي وأسرى محررين.

بدوره، أوضح النائب في المجلس التشريعي باسم الزعارير، عقب الإفراج عنه بعد اعتقال استمر عدة ساعات أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منزله في بلدة السموع، وبعد تفتيش المنزل نقلته إلى معسكر لمخابرات الاحتلال، قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وذكر النائب الزعارير، أنه أُخضع للتحقيق من قبل ضباط مخابرات الاحتلال، ووجهت له ولعدد من المعتقلين رسائل تهديدية بشأن التواصل ما بين الضفة وقطاع غزة.

ووفقاً للنائب، فإن الاعتقال والتحقيق حمل رسائل مبطنة، ضد أي توافق فلسطيني ما بين حركتي فتح وحماس، أو أي تواصل ما بين النشطاء في الضفة والقطاع.

وأكد أن الاحتلال يهدف من خلال استهدافه لنواب التشريعي ونشطاء وأسرى محررين إلى ضرب التوافق الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى أن ذلك بمثابة محاولة الإضرار بحالة التوافق الوطني وأجواء المصالحة القائمة على التواصل ما بين فتح وحماس في الضفة والقطاع.

ولفت النائب الزعارير إلى أن الاحتلال أفرج عن عدد من المعتقلين بعد إخضاعهم للتحقيق بشأن التواصل مع غزة، ووجه لهم تهديدات بالاعتقال، فيما تم اعتقال آخرين ونقلهم لمراكز التحقيق.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة اعتقالات في صفوف قيادات وكوادر حركة حماس في الخليل، طالت أكثر من 35 مواطنا، جلهم من الأسرى المحررين وبينهم النائبين نايف الرجوب ومحمد إسماعيل الطل والقيادي عبد الخالق النتشة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تداهم خلالها منازلهم وتخرب محتوياتها وترهب سكانها.

وشهدت الفترة الماضية تقاربا ملحوظا بين حركتي "حماس" وفتح" في إطار جهودهما المشتركة للتصدي لمخططات الاحتلال والتحديات التي تواجه القضية المتمثلة بصفقة القرن ومخطط الضم والتطبيع، والتي كان آخرها اجتماع الأمناء العامين، ما تسبب في انزعاج للاحتلال وسعيه لإفشال مساعي الوحدة.

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