المقاومة الشعبية: نحمل الاحتلال المسؤولية عن سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى

حملت حركة المقاومة الشعبية العدو الصهيوني ومصلحة السجون التابعة له المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى البواسل في ظل إصابة عدد من الأسرى بفايروس كورونا وعدم توفر أدنى موقمات الرعاية الطبية .





وشددت بأن الاحتلال الاسرائيلي يتبع سياسة القتل العمد بحق الاسرى البواسل عبر سياسة الاهمال الطبي المستمر ضدهم .





واكدت بان المقاومة الفلسطينية لن تسمح باستمرار هذه السياسة بحق أسرانا مهما كانت التبعات .





ودعت المجتمع الدولي وحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم ومحاكمة العدو الاسرائيلي جراء جرائمه والتي تعتبر قضية الاسرى الفلسطينيين وسوء الرعاية لهم من اهم جرائم الحرب ضد الانسانية .





رام الله - دنيا الوطن