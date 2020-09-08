النقل والمواصلات تعلن تمديد إغلاق مقرها الرئيسي في البيرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة النقل والمواصلات، مساء اليوم الأثنين، عن تمديد إغلاق مقرها الرئيسي في البيرة - المنطقة الصناعية، ذلك يومي الاربعاء والخميس، على ان يستئنف الدوام يوم الاحد القادم الموافق 13/9/2020.
وذلك ليتسنى لجهات الإختصاص تعقيم مقر المديرية وإجراء الفحوصات اللازمة للموظفين من قبل الطب الوقائي.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن مكتب النقل والمواصلات في بيتونيا يعمل كالمعتاد.
أعلنت وزارة النقل والمواصلات، مساء اليوم الأثنين، عن تمديد إغلاق مقرها الرئيسي في البيرة - المنطقة الصناعية، ذلك يومي الاربعاء والخميس، على ان يستئنف الدوام يوم الاحد القادم الموافق 13/9/2020.
وذلك ليتسنى لجهات الإختصاص تعقيم مقر المديرية وإجراء الفحوصات اللازمة للموظفين من قبل الطب الوقائي.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن مكتب النقل والمواصلات في بيتونيا يعمل كالمعتاد.
التعليقات