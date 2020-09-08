النقل والمواصلات تعلن تمديد إغلاق مقرها الرئيسي في البيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، مساء اليوم الأثنين، عن تمديد إغلاق مقرها الرئيسي في البيرة - المنطقة الصناعية، ذلك يومي الاربعاء والخميس، على ان يستئنف الدوام يوم الاحد القادم الموافق 13/9/2020.



وذلك ليتسنى لجهات الإختصاص تعقيم مقر المديرية وإجراء الفحوصات اللازمة للموظفين من قبل الطب الوقائي.



وأضافت الوزارة في بيان لها أن مكتب النقل والمواصلات في بيتونيا يعمل كالمعتاد.