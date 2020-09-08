نقل الأسير المضرب ماهر الأخرس إلى المستشفى لتردي وضعه الصحي

قال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 44 يوما، من سجن "عيادة الرملة" إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور وضعه الصحي.





ويخوض الأسير الأخرس (49 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين، إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري، ويواجه ظروفا صحية خطيرة.





وتعرض الأخرس للاعتقال مرات عدة: الأولى عام 1989، والثانية: عام 2004، ثم أُعيد اعتقاله عامي 2009، و2018.





وأعاد الاحتلال اعتقاله في 27 تموز/يوليو الماضي، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، جرى تثبيتها لاحقاً.





والأسير الأخرس أب لستة أبناء أصغرهم طفلته تُقى (6 أعوام)، وكان يعمل قبل اعتقاله في الزراعة، علما أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، أصيب به فترة اعتقاله عام 2018.

رام الله - دنيا الوطن