حماس: لن تفلح اعتقالات الاحتلال بالضفة بتعطيل العمل الوطني

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة حماس إن حملات الاعتقال لاتي تشنها قوات الاحتلال بالضفة الغربية لن تفلح بتعطيل استراتيجية العمل الوطني المشترك التي تطبقها حركة حماس.



وأوضح بيان للحركة الثلاثاء أن تلك الاعتقالات ستزيد حماس تمسكاً بها وصولاً لاستراتيجية نضال موحدة يشارك فيها الجميع.



وأشار البيان إلى أن حملة الاعتقالات التي يشنها جيش الاحتلال في الضفة والتي طالت نواب من المجلس التشريعي، محاولة فاشلة جديدة من الاحتلال لوقف نضال شعبنا وتصديه لمخططات تصفية القضية الفلسطينية.



وأكد أن بسالة الشباب الثائر في الضفة قادرة في كل المحطات على إفشال سياسة الاحتلال، من قتل واعتقال وبناء الجدار والحواجز؛ التي تهدف لوقف ثورة شعبنا.