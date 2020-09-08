شؤون فلسطينية

المفوض العام لـ (أونروا) يزور مخيمات اللاجئين في بيت لحم

المفوض العام لـ (أونروا) يزور مخيمات اللاجئين في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، عن شكره لموظفي الخطوط الأمامية في الوكالة؛ لتفانيهم خلال جائحة (كوفيد- 19) وذلك لدى زيارته أمس، مخيمي عايدة والدهيشة للاجئي فلسطين في مدينة بيت لحم.

وقال لازاريني، خلال تواجده في مدرسة بيت جالا المختلطة التابعة لـ (أونروا) بالقرب من مخيم عايدة للاجئين، إنه "من دواعي السرور البالغ، أن أكون مع الطلبة بمدارس (أونروا) في بيت لحم".

وقال لازاريني: "إن هذا أشبه ما يكون بعلامة على الصمود في هذه المدينة، التي شهدت أرقاماً عالية بالإصابات بـ (كوفيد- 19) في بدايات الجائحة".

والتقى لازاريني بالطلبة، الذين أطلعوه على تدابير مكافحة الفيروس، والتي تم تنفيذها في سبيل حماية السكان.

واعتباراً من يوم الأحد المقبل، وبشكل مستمر في الأسابيع المقبلة، سيكون حوالي 45,000 طالب وطالبة من لاجئي فلسطين في الضفة الغربية، قد عادوا إلى التعلم بعد ستة أشهر من الانقطاع بسبب جائحة فيروس (كورونا).

وأضاف أن هؤلاء الطلبة هم من بين أكثر من 534,000 طالب وطالبة من لاجئي فلسطين، يعودون إلى التعلم خلال الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر في المدارس، التي تديرها (أونروا) في المنطقة.

ويحضر طلبة (أونروا) في الضفة الغربية الحصص وجاهياً لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، فيما يكملون دراستهم عن بعد في الأيام الثلاثة الأخرى.

وتابع: أن هذا التدوير يتيح المجال لغرف صفية أقل عدداً من أجل المحافظة على متطلبات التباعد الجسدي.

وفي مخيم الدهيشة، التقى لازاريني بموظفي (أونروا) الذين يعملون على الخطوط الأمامية، بمن في ذلك الأطباء والممرضات وعمال النظافة والعاملون الاجتماعيون، الذين واصلوا عملهم المهم طوال فترة الجائحة على الرغم من عمليات الإغلاق، والطلب المتزايد على خدماتهم.

وأعرب لازاريني عن شكره لهم على شجاعتهم، والتزامهم غير المتزعزع تجاه رفاه لاجئي فلسطين.

وقال لازاريني: "لقد تمكنت (أونروا) من مواصلة خدماتها خلال فترات الإغلاق بفضل التزام كل موظف".

وخاطب عمال النظافة وعمال البناء والموظفين الطبيين والتربويين والعديدين غيرهم بالقول: "إنكم العمود الفقري للوكالة، وإنني منبهر للغاية بالسرعة التي تكيفت بها خدمات (أونروا) مع التحديات الهائلة التي فرضتها جائحة (كوفيد- 19) على الصحة والسلامة".

وأضاف: أن هذا لم يكن له أن يحدث، لولا تفاني زملائي الذين يعملون في الميدان، ومع مجتمع لاجئي فلسطين.

أخبار ذات صلة

النقل والمواصلات تعلن تمديد إغلاق مقرها الرئيسي في البيرة

النقل والمواصلات تعلن تمديد إغلاق مقرها الرئيسي في البيرة

نقل الأسير المضرب ماهر الأخرس إلى المستشفى لتردي وضعه الصحي

نقل الأسير المضرب ماهر الأخرس إلى المستشفى لتردي وضعه الصحي

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً لمدان بتهمة القتل القصد

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً لمدان بتهمة القتل القصد

الجبهة الديمقراطية تدين إغلاق مجمع المحاكم في وجه القضاة والمحامين

الجبهة الديمقراطية تدين إغلاق مجمع المحاكم في وجه القضاة والمحامين

حماس: لن تفلح اعتقالات الاحتلال بالضفة بتعطيل العمل الوطني

حماس: لن تفلح اعتقالات الاحتلال بالضفة بتعطيل العمل الوطني

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخريطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بالقطاع

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخريطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بالقطاع

زياد النخالة يستقبل &#34;جمعية الوفاق&#34; البحرينية

زياد النخالة يستقبل "جمعية الوفاق" البحرينية

الوفد الوزاري يُغادر قطاع غزة عبر حاجز إيرز

الوفد الوزاري يُغادر قطاع غزة عبر حاجز إيرز

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً لمدان بتهمة القتل القصد

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً لمدان بتهمة القتل القصد

الجبهة الديمقراطية تدين إغلاق مجمع المحاكم في وجه القضاة والمحامين

الجبهة الديمقراطية تدين إغلاق مجمع المحاكم في وجه القضاة والمحامين

حماس: لن تفلح اعتقالات الاحتلال بالضفة بتعطيل العمل الوطني

حماس: لن تفلح اعتقالات الاحتلال بالضفة بتعطيل العمل الوطني

المفوض العام لـ (أونروا) يزور مخيمات اللاجئين في بيت لحم

المفوض العام لـ (أونروا) يزور مخيمات اللاجئين في بيت لحم

زياد النخالة يستقبل &#34;جمعية الوفاق&#34; البحرينية

زياد النخالة يستقبل "جمعية الوفاق" البحرينية

الديمقراطية تدعو وزراء الخارجية العرب لإدانة التطبيع

الديمقراطية تدعو وزراء الخارجية العرب لإدانة التطبيع

جامعة الأزهر تستقبل الوفد الوزاري المتواجد في قطاع غزة

جامعة الأزهر تستقبل الوفد الوزاري المتواجد في قطاع غزة

مكافحة الفساد تُنظم دورة تدريبية حول المبادئ الأولية في الإحصاء

مكافحة الفساد تُنظم دورة تدريبية حول المبادئ الأولية في الإحصاء

منوعات

فيديو منذ 16 عاماً يكشف المهنة التي أحبتها نادين نسيب نجيم قبل التمثيل

فيديو منذ 16 عاماً يكشف المهنة التي أحبتها نادين نسيب نجيم قبل التمثيل

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

&#34;حياتي ادمرت&#34;... انهيار سما المصري بعد تعديل حكم حبسها

"حياتي ادمرت"... انهيار سما المصري بعد تعديل حكم حبسها

شاهد: ميرهان حسين ترقص في حمام السباحة

شاهد: ميرهان حسين ترقص في حمام السباحة

صورة: سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. أصبحت شابه

صورة: سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. أصبحت شابه

شاهد: حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها

شاهد: حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها

شاهد: حرب كلامية بين رامي عياش ومخرج لبناني بسبب &#34;زوجته&#34;

شاهد: حرب كلامية بين رامي عياش ومخرج لبناني بسبب "زوجته"

هكذا ردت هالة صدقي على عروض الزواج من متابعيها.. رب ضارة نافعة

هكذا ردت هالة صدقي على عروض الزواج من متابعيها.. رب ضارة نافعة

شاهد: هنا الزاهد تخطف الأنظار بصور جديدة وأثأر (التاتو) تعكر جمالها

شاهد: هنا الزاهد تخطف الأنظار بصور جديدة وأثأر (التاتو) تعكر جمالها

شاهد: فيديو جديد لمحمد رمضان يعرضه للانتقادات ووصفه بـ&#34;محدث نعمة&#34;

شاهد: فيديو جديد لمحمد رمضان يعرضه للانتقادات ووصفه بـ"محدث نعمة"

عربي

شاهد: شبكة نساء تُتاجر بأصوات الناخبين في الكويت

شاهد: شبكة نساء تُتاجر بأصوات الناخبين في الكويت

شاهد: صور للأقمار الصناعية تُظهر حجم الأضرار التي سببتها فيضانات السودان

شاهد: صور للأقمار الصناعية تُظهر حجم الأضرار التي سببتها فيضانات السودان

يوم ثالث من المفاوضات الليبية بالمغرب.. آمال متواضعة

يوم ثالث من المفاوضات الليبية بالمغرب.. آمال متواضعة

الأردن تتوجه نحو فتح المعابر الجوية والبرية والبحرية بالكامل

الأردن تتوجه نحو فتح المعابر الجوية والبرية والبحرية بالكامل