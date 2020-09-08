المفوض العام لـ (أونروا) يزور مخيمات اللاجئين في بيت لحم



وأضاف: أن هذا لم يكن له أن يحدث، لولا تفاني زملائي الذين يعملون في الميدان، ومع مجتمع لاجئي فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنأعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، عن شكره لموظفي الخطوط الأمامية في الوكالة؛ لتفانيهم خلال جائحة (كوفيد- 19) وذلك لدى زيارته أمس، مخيمي عايدة والدهيشة للاجئي فلسطين في مدينة بيت لحم.وقال لازاريني، خلال تواجده في مدرسة بيت جالا المختلطة التابعة لـ (أونروا) بالقرب من مخيم عايدة للاجئين، إنه "من دواعي السرور البالغ، أن أكون مع الطلبة بمدارس (أونروا) في بيت لحم".وقال لازاريني: "إن هذا أشبه ما يكون بعلامة على الصمود في هذه المدينة، التي شهدت أرقاماً عالية بالإصابات بـ (كوفيد- 19) في بدايات الجائحة".والتقى لازاريني بالطلبة، الذين أطلعوه على تدابير مكافحة الفيروس، والتي تم تنفيذها في سبيل حماية السكان.واعتباراً من يوم الأحد المقبل، وبشكل مستمر في الأسابيع المقبلة، سيكون حوالي 45,000 طالب وطالبة من لاجئي فلسطين في الضفة الغربية، قد عادوا إلى التعلم بعد ستة أشهر من الانقطاع بسبب جائحة فيروس (كورونا).وأضاف أن هؤلاء الطلبة هم من بين أكثر من 534,000 طالب وطالبة من لاجئي فلسطين، يعودون إلى التعلم خلال الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر في المدارس، التي تديرها (أونروا) في المنطقة.ويحضر طلبة (أونروا) في الضفة الغربية الحصص وجاهياً لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، فيما يكملون دراستهم عن بعد في الأيام الثلاثة الأخرى.وتابع: أن هذا التدوير يتيح المجال لغرف صفية أقل عدداً من أجل المحافظة على متطلبات التباعد الجسدي.وفي مخيم الدهيشة، التقى لازاريني بموظفي (أونروا) الذين يعملون على الخطوط الأمامية، بمن في ذلك الأطباء والممرضات وعمال النظافة والعاملون الاجتماعيون، الذين واصلوا عملهم المهم طوال فترة الجائحة على الرغم من عمليات الإغلاق، والطلب المتزايد على خدماتهم.وأعرب لازاريني عن شكره لهم على شجاعتهم، والتزامهم غير المتزعزع تجاه رفاه لاجئي فلسطين.وقال لازاريني: "لقد تمكنت (أونروا) من مواصلة خدماتها خلال فترات الإغلاق بفضل التزام كل موظف".وخاطب عمال النظافة وعمال البناء والموظفين الطبيين والتربويين والعديدين غيرهم بالقول: "إنكم العمود الفقري للوكالة، وإنني منبهر للغاية بالسرعة التي تكيفت بها خدمات (أونروا) مع التحديات الهائلة التي فرضتها جائحة (كوفيد- 19) على الصحة والسلامة".