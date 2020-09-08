شؤون فلسطينية

زياد النخالة يستقبل "جمعية الوفاق" البحرينية

زياد النخالة يستقبل "جمعية الوفاق" البحرينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، نائب الأمين العام لـ "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" البحرينية، فضيلة الشيخ حسين الديهي، على رأس وفد من الجمعية، بحضور ممثل الحركة في لبنان، الأستاذ إحسان عطايا.

ونبه المجتمعون، خلال اللقاء، من خطورة عمليات التطبيع التي تسعى إليها بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني، ليس على قضية فلسطين وشعبها فحسب، بل على شعوب المنطقة كافة، وعلى مستقبل العالم العربي والإسلامي.

وحذروا من أن سعي الإدارة الأمريكية الحثيث إلى توسيع دائرة التطبيع ليشمل دولاً أخرى، بعد الإعلان عن تطبيع دولة الإمارات العربية المتحدة، خدمة لأهداف انتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحليفه رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تفتيت الأمة العربية والإسلامية وفرض شروط الاستسلام المذل عليها أمام عدوها.

وأكد المجتمعون على أهمية وعي الشعوب العربية والإسلامية الرافض لكل مسارات التطبيع، بكل أشكالها السرية والعلنية، وعلى ضرورة قيام رجال الدين والعلماء والمثقفين والقوى السياسية بدورهم في مواجهة مخاطر التطبيع والتصدي له وفضح أهدافه والساعين وراءه.

كما أكدوا على أهمية التمسك بالمقاومة واستمرارها وتطويرها من أجل مواجهة جميع مخططات تصفية القضية الفلسطينية، باعتبارها النهج الذي يعبر عن الأمة وشعوبها، الذي أثبت جدواه في مواجهة المشروع الصهيوني، وإدخاله في أزمة وجودية داخل فلسطين المحتلة، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى الضغط على منظومة الدول التابعة لها لكسر العزلة عن كيان العدو.

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