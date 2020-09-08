الوفد الوزاري يُغادر قطاع غزة عبر حاجز إيرز
رام الله - دنيا الوطن
غادر الوفد الوزاري الحكومي، الذي وصل قطاع غزة، الجمعة الماضية، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد زيارة، استغرقت خمسة أيام.
غادر الوفد الوزاري الحكومي، الذي وصل قطاع غزة، الجمعة الماضية، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد زيارة، استغرقت خمسة أيام.
وأجرى الوفد خلال زيارته، العديد من اللقاءات الخاصة بمتابعة الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع، وناقش مع وزارة الصحة بغزة، سُبل مواجهة الفيروس.
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