الوفد الوزاري يُغادر قطاع غزة عبر حاجز إيرز





وأجرى الوفد خلال زيارته، العديد من اللقاءات الخاصة بمتابعة الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع، وناقش مع وزارة الصحة بغزة، سُبل مواجهة الفيروس.

رام الله - دنيا الوطنغادر الوفد الوزاري الحكومي، الذي وصل قطاع غزة، الجمعة الماضية، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد زيارة، استغرقت خمسة أيام.