التنمية الاجتماعية بغزة: صرف 7 ملايين دولار لمتضرري وباء (كورونا)

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر صرف مبلغ سبعة ملايين دولار للفئات المتضررة من وباء فيروس (كورونا).



وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بـ (فيسبوك): "وبناءً على ما تم إقراره من اعتماد 7 ملايين دولار للفئات المتضررة من انتشار مرض (كورونا)".



وأضافت الوزارة: "نؤكد أنه جاري إعداد وتجهيز الكشوف الخاصة بهذه الفئات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك تمهيداً للشروع في صرف المبلغ المخصص لهذه الفئات، وذلك بعد الانتهاء من صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة".





غزة- دنيا الوطن