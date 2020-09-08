شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجّل وفاة عشرة مواطنين و717 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجّل وفاة عشرة مواطنين و717 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 68.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.2 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأعلنت الكيلة، تسجيل 10 حالات وفاة و 717 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 718 مُصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 5560 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن حالات الوفاة، سجلت في: مدينة القدس (3 حالات)، ضواحي القدس (مواطنة 37 عاماً)، محافظة نابلس (مواطن 39 عاماً)، محافظة رام الله والبيرة (مواطن 59 عاماً)، محافظة سلفيت (مواطنة 78 عاماً)، محافظة الخليل (مواطن 68 عاماً)، محافظة قلقيلية (مواطن 60 عاماً)، قطاع غزة (مواطنة 56 عاماً).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (144)، محافظة نابلس (75)، محافظة بيت لحم (56)، محافظة قلقيلية (25)، محافظة رام الله والبيرة (59)، جنين (9)، أريحا والأغوار (22)، طوباس (11)، طولكرم (20)، سلفيت (11)، قطاع غزة (118)، ضواحي القدس (34)، مدينة القدس (133).

وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (372)، محافظة جنين (7)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (8)، محافظة نابلس (22)، محافظة قلقيلية (28)، محافظة اريحا والأغوار (70)، مدينة القدس (209).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 30  مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن بإمكان المواطنين، الذين أجروا فحص (كورونا) الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

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