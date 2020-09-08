الصحة: مرحلة فصلي الخريف والشتاء ستكون صعبة بظل انتشار (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت وزارة الصحة من انتشار كبير لفيروس (كورونا) خاصة في فصلي الخريف والشتاء، مشيرةً إلى أنها ستكون مرحلة صعبة، وذلك في ضوء تحذيرات منظمة الصحة العالمية.



وقال الناطق باسم الوزارة، كمال الشخرة: إن الوضع الوبائي في فلسطين مستقر ومسيطر عليه حتى الآن، رغم الانتشار الواسع للوباء، وعدم إقبال المواطنين على إجراء الفحوصات، مؤكداً على جاهزية فلسطين للتعامل مع الموجة إلا أن هذه الجاهزية دون أي التزام من المواطنين، ستؤدي إلى كارثة محتملة.



وأضاف الشخرة، لاذاعة (صوت فلسطين)، أن وزيرة الصحة لا تزال متواجدة في غزة، وتتابع يوماً بيوم مجريات الأوضاع وتطورات الحالة الوبائية، مبيناً أنه سيتم تقييم الوضع الوبائي في غزة خلال الأسبوع الجاري؛ لمعرفة مدى انتشار الفيروس، ورصد الخارطة الوبائية كاملة.



وشدد الشخرة، على أن 90% من أسباب انتشار فيروس (كورونا) تعود للأعراس، وبيوت العزاء، وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية وشروط السلامة العامة.



وأوضح، أن الإصابات التي سجلت في صفوف عدد من معلمات رياض الأطفال، ليست من داخل المدارس، وإنما من المحيط الخارجي.



وأشار إلى أن الإعلان عن الدوام فقط لأسبوعين للمرحلة الاساسية من صف أول إلى صف رابع، جاء من أجل تقييم الحالة في المدارس، وبناء على تقييم وزارتي الصحة والتربية والتعليم، وعليه سيتم إقرار ما إذا كان هنالك استمرار للدوام من عدمه.