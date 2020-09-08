الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في خربة زنوتا جنوب الخليل

تواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، تجريف أراضٍ زراعية شرق بلدة الظاهرية، جنوب الخليل.





وذكرت بلدية الظاهرية، أن آليات الاحتلال، جرفت مساحات واسعة من اراضي المواطنين في خربة زنوتا، تعود لعائلات الطل، والجبارين، والسمامرة، لصالح المنطقة الصناعية؛ لمجلس ما يسمى (إقليم المستوطنات) جنوب الخليل.





يذكر، أن عمليات التجريف مستمرة منذ يومين، ويحاول الأهالي منع عمليات التجريف، إلا أن قوات الاحتلال، تمنعهم بالقوة من الاقتراب من الموقع.

رام الله - دنيا الوطن