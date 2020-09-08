معدلات الأمية في فلسطين الأقل في العالم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، لمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، أن فلسطين تعتبر من أقل معدلات الأمية في العالم (2.6% بين الافراد 15 سنة فأكثر)، في حين بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الدول العربية 25.2% في العام 2018 حسب بيانات معهد (يونسكو) للإحصاء.



وبين الجهاز في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأميين في العالم العربي لنفس العام بلغ حوالي 68.9 مليوناً منهم 42.6 مليوناً من الإناث بمعدل 32.6% مقارنة بـ18.4% (26.3 مليوناً) بين الذكور، وبلغ معدل الأمية عالمياً بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.7%، وبلغ عدد الأميين في العالم حوالي 772.8 مليوناً منهم 486.2 مليوناً من الإناث بمعدل 17.2% في حين بلغ معدل الأمية بين الذكور (15 سنة فأكثر) في العالم 10.2% (286.6 مليوناً).



187 مركزاً لمحو الأمية في فلسطين



أشارت بيانات وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد مراكز محو الأمية في فلسطين بلغت 187 مركزاً، بواقع 162 مركزاً في الضفة الغربية و25 مركزاً في قطاع غزة في العام الدراسي 2019/2018، فيما بلغ عدد الطلبة الملتحقين بتلك المراكز 2,307 طلاب، منهم 1,035 ذكراً و1,272 أنثى.



انخفاض معدل الأمية بنسبة 81% خلال العقدين الماضيين



وتحدثت البيانات عن انخفاض كبير في معدل الأمية منذ العام 1997، وبلغ معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر %13.9 في العام 1997 ووصل إلى 2.6% في العام 2019، وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين حيث انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% في العام 1997 إلى 1.2% في العام 2019، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 4.1% لنفس الفترة. أما على مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% في العام 1997 إلى 9.2% في العام 2019، أما في قطاع غزة فقد انخفض من 13.7% إلى 2.2% لنفس الفترة.



معدل الأمية بين الإناث أعلى منه بين الذكور



بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في فلسطين 2.6% (80.4 ألف أمي وأميّة) في العام 2019، بواقع 1.2% بين الذكور (18.5 ألف أمي) و4.1% بين الإناث (61.9 ألف أميّة). أما على مستوى المنطقة، فقد بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الضفة الغربية 2.9% (54.8 ألف أمي وأميّة)، بواقع 1.3% بين الذكور (12.0 ألف أمي) و4.6% بين الإناث (42.8 ألف أميّة) لنفس العام، في حين بلغ هذا المعدل 2.2% (25.6 ألف أمي وأميّة) بين الأفراد 15 سنة فأكثر في قطاع غزة لنفس العام، بواقع 1.1% بين الذكور (6.5 آلاف أمي) و3.3% بين الإناث (19.1 ألف أميّة).



أكثر من نصف الأميين هم من كبار السن



يتفاوت توزيع الأميين على الفئات العمرية، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة بين الأميين، في حين سجّلت الفئتين العمريتين (30-44 سنة) و(15-29 سنة) أدنى نسبة بين الأميين.



بالنسبة لمعدلات الأمية حسب الفئات العمرية، فقد بلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 27.9% (.645 ألف أمي وأميّة) في العام 2019 بينما بلغ 2.9% في الفئة العمرية (45- 64 سنة) (17.5 ألف أمي وأميّة) و0.8% في الفئة العمرية (30- 44 سنة) (7.1 آلاف أمي وأميّة)، في حين بلغ بين الشباب (15-29 سنة) 0.7% (10.2 آلاف أمي وأميّة) لنفس العام.



73% من الأميين يعيشون في التجمعات الحضرية



بلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 3.2% (15.3 ألف أمي وأميّة) و2.6% في المخيمات (6.6 آلاف أمي وأميّة) و2.5% في التجمعات الحضرية (58.5 ألف أمي وأميّة) في العام 2019.