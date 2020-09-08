(أونروا) بغزة تُعلن استئناف خدمة التطعيم في هذه المراكز الصحية

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، استئناف خدمة التطعيم في بعض مراكزها الصحية، حسب الخارطة الوبائية، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء.





وأوضحت (أونروا)، أن هذا القرار، جاء نتيجة لتخفيف القيود المفروضة على الحركة في قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 لمنع انتشار (كوفيد- 19) محلياً، مشيرة إلى أنه جاء بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسلطات المحلية.





ودعت (أونروا) في غزة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، التقيد بإجراءات الوقاية من قبل المراجعين.





وفيما يلي المراكز التي ستستقبل المراجعين لخدمة التطعيم في مراكز (أونروا):





1. عيادة رفح





2. عيادة تل السلطان





3. عيادة الشابورة





4. عيادة النصر





5. عيادة الشوكة





6. عيادة خانيونس





7. عيادة اليابانية





8. عيادة المغازي





9. عيادة دير البلح





10. عيادة البريج





وبخصوص باقي العيادات، أوضحت (أونروا) في بيانها أنه سيتم استئناف خدمة التطعيم فيها بالتنسيق مع وزارة الصحة، حسب الحالة الوبائية للمنطقة.





وأضافت، "سيتم البدء بإعطاء اللقاح للأطفال، الذين لديهم مواعيد في الفترة الحالية والمقبلة، ويجب على أهالي الأطفال الالتزام بالمواعيد المسجلة على كتيب الأم والطفل حسب اليوم والساعة".





وبالنسبة للأطفال الذين لم يتم تطعيمهم بسبب فترة الإغلاق، قالت، "سيتم التواصل مع أهالي الأطفال من قبل موظفينا؛ لتحديد مواعيد جديدة، وذلك لمنع الاكتظاظ، وحفاظاً على سلامتكم، ونؤكد على المستفيدين عدم الحضور للعيادة دون موعد".





وأشارت (أونروا) إلى أنه سيتم السماح بمرافق واحد لكل طفل مع ضرورة وضع الكمامة عند الحضور للعيادة، علماً بأنه لن يسمح بدخول العيادة بدون الكمامة، وذلك حسب توصيات وزارة الصحة، وفق بيانها.

رام الله - دنيا الوطن