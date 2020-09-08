عاجل

  • الصحة: مرحلة فصلي الخريف والشتاء ستكون صعبة بظل انتشار (كورونا)

شؤون فلسطينية

(أونروا) بغزة تُعلن استئناف خدمة التطعيم في هذه المراكز الصحية

(أونروا) بغزة تُعلن استئناف خدمة التطعيم في هذه المراكز الصحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، استئناف خدمة التطعيم في بعض مراكزها الصحية، حسب الخارطة الوبائية، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت (أونروا)، أن هذا القرار، جاء نتيجة لتخفيف القيود المفروضة على الحركة في قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 لمنع انتشار (كوفيد- 19) محلياً، مشيرة إلى أنه جاء بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسلطات المحلية.

ودعت (أونروا) في غزة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، التقيد بإجراءات الوقاية من قبل المراجعين.

وفيما يلي المراكز التي ستستقبل المراجعين لخدمة التطعيم في مراكز (أونروا):

1. عيادة رفح

2. عيادة تل السلطان

3. عيادة الشابورة

4. عيادة النصر

5. عيادة الشوكة

6. عيادة خانيونس

7. عيادة اليابانية

8. عيادة المغازي

9. عيادة دير البلح

10. عيادة البريج

وبخصوص باقي العيادات، أوضحت (أونروا) في بيانها أنه سيتم  استئناف خدمة التطعيم فيها بالتنسيق مع وزارة الصحة، حسب الحالة الوبائية للمنطقة.

وأضافت، "سيتم البدء بإعطاء اللقاح للأطفال، الذين لديهم مواعيد في الفترة الحالية والمقبلة، ويجب على أهالي الأطفال الالتزام بالمواعيد المسجلة على كتيب الأم والطفل حسب اليوم والساعة".

وبالنسبة للأطفال الذين لم يتم تطعيمهم بسبب فترة الإغلاق، قالت، "سيتم التواصل مع أهالي الأطفال من قبل موظفينا؛ لتحديد مواعيد جديدة، وذلك لمنع الاكتظاظ، وحفاظاً على سلامتكم، ونؤكد على المستفيدين عدم الحضور للعيادة دون موعد".

وأشارت (أونروا) إلى أنه سيتم السماح بمرافق واحد لكل طفل مع ضرورة وضع الكمامة عند الحضور للعيادة، علماً بأنه لن يسمح بدخول العيادة بدون الكمامة، وذلك حسب توصيات وزارة الصحة، وفق بيانها.

أخبار ذات صلة

الصحة: عشر وفيات و717 إصابة جديدة بفيرو (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة: عشر وفيات و717 إصابة جديدة بفيرو (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة: مرحلة فصلي الخريف والشتاء ستكون صعبة بظل انتشار (كورونا)

الصحة: مرحلة فصلي الخريف والشتاء ستكون صعبة بظل انتشار (كورونا)

صندوق التشغيل يُوزّع منحاً مالية على 23 مؤسسة أهلية

صندوق التشغيل يُوزّع منحاً مالية على 23 مؤسسة أهلية

نادي الأسير: أسرى سجن (عوفر) يواجهون الوباء وعمليات القمع والتنكيل

نادي الأسير: أسرى سجن (عوفر) يواجهون الوباء وعمليات القمع والتنكيل

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في خربة زنوتا جنوب الخليل

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في خربة زنوتا جنوب الخليل

معدلات الأمية في فلسطين الأقل في العالم

معدلات الأمية في فلسطين الأقل في العالم

شاهد: تعقيم مناطق سكنية في حي الزيتون بغزة للوقاية من فايروس (كورونا)

شاهد: تعقيم مناطق سكنية في حي الزيتون بغزة للوقاية من فايروس (كورونا)

مجلس الوزراء: جدول التشكيلات للموظفين جزء من موازنة الطوارئ لعام 2020

مجلس الوزراء: جدول التشكيلات للموظفين جزء من موازنة الطوارئ لعام 2020

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

صندوق التشغيل يُوزّع منحاً مالية على 23 مؤسسة أهلية

صندوق التشغيل يُوزّع منحاً مالية على 23 مؤسسة أهلية

نادي الأسير: أسرى سجن (عوفر) يواجهون الوباء وعمليات القمع والتنكيل

نادي الأسير: أسرى سجن (عوفر) يواجهون الوباء وعمليات القمع والتنكيل

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في خربة زنوتا جنوب الخليل

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في خربة زنوتا جنوب الخليل

معدلات الأمية في فلسطين الأقل في العالم

معدلات الأمية في فلسطين الأقل في العالم

شاهد: تعقيم مناطق سكنية في حي الزيتون بغزة للوقاية من فايروس (كورونا)

شاهد: تعقيم مناطق سكنية في حي الزيتون بغزة للوقاية من فايروس (كورونا)

80 مستوطنًا وعنصراً من مخابرات الاحتلال يقتحمون الأقصى

80 مستوطنًا وعنصراً من مخابرات الاحتلال يقتحمون الأقصى

محكمة الاحتلال تُقرر إخلاء بناية عائلة الرجبي في سلوان بالقدس المحتلة

محكمة الاحتلال تُقرر إخلاء بناية عائلة الرجبي في سلوان بالقدس المحتلة

مؤسسة الحق: وتيرة هدم غير معهودة للمنشآت الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال

مؤسسة الحق: وتيرة هدم غير معهودة للمنشآت الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال

منوعات

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

&#34;حياتي ادمرت&#34;... انهيار سما المصري بعد تعديل حكم حبسها

"حياتي ادمرت"... انهيار سما المصري بعد تعديل حكم حبسها

شاهد: ميرهان حسين ترقص في حمام السباحة

شاهد: ميرهان حسين ترقص في حمام السباحة

صورة: سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. أصبحت شابه

صورة: سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. أصبحت شابه

شاهد: حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها

شاهد: حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها

شاهد: حرب كلامية بين رامي عياش ومخرج لبناني بسبب &#34;زوجته&#34;

شاهد: حرب كلامية بين رامي عياش ومخرج لبناني بسبب "زوجته"

هكذا ردت هالة صدقي على عروض الزواج من متابعيها.. رب ضارة نافعة

هكذا ردت هالة صدقي على عروض الزواج من متابعيها.. رب ضارة نافعة

شاهد: هنا الزاهد تخطف الأنظار بصور جديدة وأثأر (التاتو) تعكر جمالها

شاهد: هنا الزاهد تخطف الأنظار بصور جديدة وأثأر (التاتو) تعكر جمالها

شاهد: فيديو جديد لمحمد رمضان يعرضه للانتقادات ووصفه بـ&#34;محدث نعمة&#34;

شاهد: فيديو جديد لمحمد رمضان يعرضه للانتقادات ووصفه بـ"محدث نعمة"

شاهد: جليلة المغربية تستفز الجمهور بتغزّلها بجمالها

شاهد: جليلة المغربية تستفز الجمهور بتغزّلها بجمالها

عربي

يوم ثالث من المفاوضات الليبية بالمغرب.. آمال متواضعة

يوم ثالث من المفاوضات الليبية بالمغرب.. آمال متواضعة

الأردن تتوجه نحو فتح المعابر الجوية والبرية والبحرية بالكامل

الأردن تتوجه نحو فتح المعابر الجوية والبرية والبحرية بالكامل

شاهد: جسر جوي إسرائيلي إماراتي مروراً بالسعودية واستثناء الأردن

شاهد: جسر جوي إسرائيلي إماراتي مروراً بالسعودية واستثناء الأردن

وفد إماراتي يزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري

وفد إماراتي يزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري