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مجلس الوزراء: جدول التشكيلات للموظفين جزء من موازنة الطوارئ لعام 2020

مجلس الوزراء: جدول التشكيلات للموظفين جزء من موازنة الطوارئ لعام 2020
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم: إن جدول التشكيلات للموظفين، الذي أقره مجلس الوزراء، هو عبارة عن الوظائف المقررة لكل الوزارات والدوائر الحكومية، التي تم تحديدها من كل وزارة بالتنسيق مع ديوان الموظفين، وهو جزء من موازنة الطوارئ، التي أقرها الرئيس محمود عباس للعام 2020.

وأضاف غانم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الثلاثاء، أن إقرار جدول التشكيلات، أمر قانوني مرتبط باعتماد الموازنة وما جاء بها من بنود، وأن أي عملية تعيين مثل المعلمين والأطباء بسبب الحاجة والظروف التي تمر بها فلسطين، هو استثناء لقرار الرئيس وقف التعيينات والترقيات.

وشدد غانم على أهمية هذا الجدول في تنظيم عملية التعيينات، وحتى يكون هناك استدامة في العملية المؤسسية، وترتيب للعملية القانونية، بشكل صحيح.

وفيما يتعلق بمصادقة مجلس الوزراء على إنشاء مساكن مؤقته للمواطنين في المناطق المهمشة والمصنفة (ج)، قال غانم: إن المجلس وافق على الإسراع في عملية شراء مساكن مؤقتة للمواطنين في هذه المناطق، وتوفير احتياجاتهم وما يُمكنهم من البقاء والصمود من مولدات كهرباء وخزانات مياه، مبيناً أن مجلس الوزراء، أقر موازنة متدحرجة للمناطق المهمشة، بنصف مليون شيكل، وكذلك مبالغ تزيد عن 2 مليون شيكل، لمواجهة الهدم في القدس وضواحيها.

من جهة ثانية، قال أمين عام مجلس الوزراء: إن اليوم الوطني للتوعية من فيروس (كورونا) الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته أمس، سيبدأ خلال أسبوعين، وهو مهم جداً ومرتبط بالعودة للمدارس في محاولة لزرع الوعي لدى المواطنين.

وأوضح غانم، أن مسمى حملة التوعية (اليوم الوطني) لكنه لن يكون يوماً واحداً، وإنما يوم وطني شعبي متدحرج بقيادة موظفي الدولة، بالانتشار والتواجد في الميادين العامة، وتوجيه المواطنين لأهمية الوعي.

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