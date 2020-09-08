80 مستوطنًا وعنصراً من مخابرات الاحتلال يقتحمون الأقصى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 80 مستوطنًا، و5 عناصر من مخابرت الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



واستمع الحضور لشرح من أدلاء سياحيين مستوطنين، حول الرواية التهويدية للمسجد، وتجولوا في باحات المسجد عبر مجموعات، ضمت كل مجموعة 15 شخصاً قبل أن يغادروا من باب المغاربة، الذي يستخدم فقط لاقتحامات المستوطنين.