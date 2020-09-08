وزير الأشغال: سيتم توقيع عقد بناء البرج الإيطالي خلال سبعة أيام

قال وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة: إنه سيتم توقيع عقد بناء برج المجمع الإيطالي في مدينة غزة، والذي دمره الاحتلال بالحرب الإسرائيلية عام 2014 خلال سبعة أيام.



وأضاف زيارة، خلال لقاء نظمه (بيت الصحافة) مع الوفد الوزاري الحكومي بالقطاع: "نحن بانتظار توقيع عقد مع البنك الإسلامي، لتعبيد شارع الحرية في غزة".

























رام الله - دنيا الوطن