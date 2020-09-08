ممثل الجهاد بلبنان: هذا معنى سلطة واحدة.. واعترضنا على هاتين النقطتين بالاجتماع

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد إحسان عطايا، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد الخميس الماضي، برئاسة الرئيس محمود عباس، بين رام الله وبيروت، تكمن أهميته في أنه حصل من دون تدخلات أو وساطات خارجية، بل بإرادة فلسطينية محضة، وبتشجيع من الجميع.



وأشار عطايا في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أنه منذ أشهر تم التواصل بين حركتي فتح وحماس، وقد توجت هذه الاتصالات بالاتفاق على هذا اللقاء، الذي تم وضع الفصائل بصورته قبل انعقاده.



وقال عطايا: "لقد حرصنا في حركة الجهاد الإسلامي على المشاركة في هذا اللقاء وإنجاحه، على الرغم من اعتراضنا على بعض بنود بيانه الختامي، لأننا كنا بأمس الحاجة إلى هذا المشهد الوحدوي، الذي كان ينتظره شعبنا الفلسطيني منذ زمن بعيد، ولطالما كنا ندعو إلى رص الصفوف، وتوحيد المواقف، وقدمنا في هذا المجال العديد من المبادرات، وكنا دائمًا نعتبر أن إرادة الفريقين لإنهاء الانقسام، والسير في طريق المصالحة، هي الأساس الذي يبنى عليه، ومهما تدخلت الأطراف للإصلاح في غياب هذه الإرادة لا يحصل الوفاق".



وأشار ممثل الجهاد بلبنان، إلى أن هذا الاجتماع، يؤكد على المواقف المشتركة التي يُجمع عليها الفلسطينيون، ويخرج بموقف موحد إزاءها؛ وهي رفض (صفقة القرن)، و"الضم"، و"التطبيع"، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه أن يقوي الموقف الفلسطيني بوجه المؤامرات، التي تستهدف القضية الفلسطينية، ويعزز اللحمة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.



وحول النقاط، التي اعترضت عليها حركته في البيان الختامي، أكد عطايا، أنها عبارة عن نقطتين، مع تأكيدها على العمل لإنجاح مخرجات هذا الاجتماع العملية.



وأوضح أن النقطة الأولى تتمثل في قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، لأنها تتضمن اعترافاً بالاحتلال الإسرائيلي، وإقراراً بأن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 هي حق للاحتلال، مؤكداً في الوقت ذاته على تمسك حركته بثوابتها التي لا تحيد عنها، وعلى رأسها تحرير كل فلسطين، وقيام الدولة الفلسطينية على كامل ترابها، وليس على جزء منه.



وقال: "أما النقطة الثانية التي اعترضنا عليها، هي أن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولكي تكون ممثلاً وحيداً وشرعياً لكل الشعب الفلسطيني لا بد من إعادة بنائها وفق أسس وطنية، يتم التوافق عليها بين كل مكونات شعبنا الفلسطيني".



وفيما يتعلق ببند الاتفاق على سلطة واحدة وقانون واحد قيادة واحدة، وإمكانية دخول حركة الجهاد في المنظمة، أكد عطايا، أن المقصود بالسلطة الواحدة، هو أن يتم دمج سلطتي غزة ورام الله، بعد إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وليس المقصود هنا بمنظمة التحرير الفلسطينية.



وفي السياق، قال: "أما بالنسبة لدخول حركة الجهاد الإسلامي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، فهذا يتوقف على إعادة بنائها وإصلاحها، وفق أسس وطنية، يتم التوافق عليها من قبل الجميع، فمنظمة التحرير التي عدلت البند التاسع من ميثاقها الوطني، وحذفت العبارة التي تنص على أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، واعترفت بإسرائيل، ووقعت اتفاق أوسلو، لا يمكن أن تمثل من يتمسك بالثوابت الوطنية، وينادي بتحرير فلسطين كل فلسطين، ويتبنى خيار المقاومة كخيار وحيد، وبكل الأشكال المتاحة، من أجل تحرير فلسطين".



وحول اللجان المعلن عن تشكيلها خلال البيان الختامي للاجتماع، أكد عطايا أنه من المفترض أن يكون التشاور بين حركتي فتح وحماس لتشكيلها قد بدأ، مشيراً إلى أن حركته لن تتأخر عن المشاركة في هذه اللجان، عندما تبدأ عملها.



وفي سياق آخر، أكد ممثل الجهاد بلبنان، أنه ليس غريباً على الاحتلال الإسرائيلي ما يقوم به من تضييق وحصار ومحاولة خنق الشعب الفلسطيني الصامد في غزة، لافتاً إلى أنه لا يُتوقع منه خيراً، معتبراً أن الشعب الذي قدم التضحيات ووقف جنباً إلى جنب مع فصائل المقاومة في كل المواجهات مع الاحتلال، فهو صاحب القرار الفصل إذا ما تجاوز الاحتلال في الضغط عليه.



وحول انتشار فيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة، أكد عطايا، أن تفشي الفيروس في غزة، ينذر بكارثة تضاف إلى معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع، والذي يحتاج إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية، بعد أن حرم من حرية الحركة على مستوى الأفراد، وعلى مستوى البضائع، منوهاً إلى أنه مقيد بالكثير من القيود، التي تكاد تمنع عنه الماء والهواء.



وقال: "هنا لا بد من التأكيد على أن الوعي، وتحمل المسؤولية لدى أبناء غزة، وعدم الاستهتار، من شأنه أن يحد من انتشار هذا الفيروس، ويحاصره، وبالتالي يتم التخلص منه".