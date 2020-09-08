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شاهد: صور للأقمار الصناعية تُظهر حجم الأضرار التي سببتها فيضانات السودان

شاهد: صور للأقمار الصناعية تُظهر حجم الأضرار التي سببتها فيضانات السودان
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت صور أقمار اصطناعية لشركة (ماكسار- Maxar)، حجم الأضرار الضخمة، التي خلفتها الفيضانات في مناطق واسعة من العاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضحت وحدة التحقق بـ (الجزيرة مباشر) أن الصور تظهر غرق المنازل والأراضي الزراعية في مناطق شمبات وجزيرة توتي والفكي هاشم وحلفايا الملوك وغيرها، حيث تقارن بين وضعها قبل الفيضان وبعده.

كما توضح الصور، التي التقطت ارتفاع منسوب النيل إلى مستوى قياسي، لم يبلغه منذ سنوات، وذلك بعد حدوث الفيضان.




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