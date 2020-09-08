شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تُقرر إخلاء بناية عائلة الرجبي في سلوان بالقدس المحتلة

محكمة الاحتلال تُقرر إخلاء بناية عائلة الرجبي في سلوان بالقدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
 أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، في القدس المحتلة، قراراً يقضي بإخلاء بناية عائلة الرجبي في حي بطن الهوى بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك من سكانها، لصالح جمعية (عطيرت كوهنيم) الاستيطانية.

وأضاف مركز معلومات وادي حلوة، اليوم الثلاثاء، أن عقار عائلة الرجبي عبارة عن بناية سكنية مكونة من 3 شقق تؤوي 30 فرداً من العائلة.

وأوضح، أن محكمة الاحتلال، أصدرت قرار الإخلاء اليوم، بعد معركة خاضتها العائلة لحماية عقارها منذ عام 2016، موضحا أن المحكمة، أمهلتهم حتى الأول من نيسان/ أبريل المقبل لتنفيذ الإخلاء.

وأوضح المواطن كايد الرجبي، أنهم تسلّموا البلاغات القضائية من جمعية (عطيرت كوهنيم) قبل عدة سنوات، التي طالبت بالأرض المقامة عليها البناية، وعليه توجهنا للمحكمة لإثبات حقنا في العقار الذي نعيش فيه منذ احتلال القدس، مؤكداً أن العائلة ستقدم استئنافها للعليا الإسرائيلية، في محاولة جديدة للبقاء في البناية.

وأضاف الرجبي، أنه رغم الملاحقات وقرارات المحاكم ومضايقات المستوطنين في الحي للسكان، إلا أنهم صامدون، ومتمسكون بحقهم بأرضهم ومنازلهم.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة حي بطن الهوى، زهير الرجبي، أن قرارات الإخلاء في الحي، ازدادت خلال الفترة الأخيرة، فقد سبق قرار إخلاء عائلة الرجبي 4 قرارات صادرة عن محاكم الاحتلال لعائلات (دويك، وشويكي، والرجبي) وتخوض اليوم صراعاً في المحاكم لحماية منازلها.

وأضاف: أن هذا مخطط (عطيرت كوهنيم) الاستيطانية للاستيلاء على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى منطقة "بطن الهوى"، علماً أنها تقسم إلى 6 قطع من الأراضي وأرقامها (73-75-88-95-96-97).

وأضاف أنه تقام على الأرض ما يزيد عن 35 بناية سكنية، يقطنها حوالي 80 عائلة، وجميع السكان يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأراضي والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.

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