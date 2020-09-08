شؤون فلسطينية

مؤسسة الحق: وتيرة هدم غير معهودة للمنشآت الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال

مؤسسة الحق: وتيرة هدم غير معهودة للمنشآت الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قالت مؤسسة الحق انها لاحظت ارتفاعًا كبيرًا في وتيرة هدم المنشآت الفلسطينية خلال الشهرين المنصرمين من العام الجاري على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت "الحق" لقد كان متوسط عدد المنشآت التي هدمتها سلطات الاحتلال شهريًا في النصف الأول من العام الجاري، في الأرض الفلسطينية المحتلة، قد بلغ 31 منشأة، وقد بلغ متوسط عدد المنشآت المهدومة في غضون الشهرين المنصرمين - تموز وآب، 59 منشأة، في ارتفاع قد يضاهي الضعف عن متوسط الشهور السابقة.

واضافت "إن كانت سلطات الاحتلال قد هدمت خلال النصف الأول من العام الجاري 186 منشأة، فإنها هدمت بعد ذلك خلال شهري تموز وآب المنصرمين لوحدهما 113 منشأة فلسطينية. والارتفاع بوتيرة الهدم يأتي ضمن إطار جهود دولة الاحتلال لتجسيد الضم بشكل أوضح، وهذا ما تشجع عليه السياسات الأمريكية وغياب المساءلة من قبل المجتمع الدولي مما شهدته الشهور والأعوام المنصرمة. فقد بلغ متوسط عدد المنشآت المهدومة في عام 2019 حوالي 30 منشأة شهريًا، وفي عام 2018 بلغ متوسط المنشآت المهدومة 22 مسكنًا شهريًا."

واضافت "الحق" أن النسبة الأكبر من المنشآت المهدومة بواقع 44 منشأة خلال الشهرين المنصرمين تقع في محافظة القدس المحتلة، 28 منها داخل حدود بلدية القدس المفروضة على أرض الواقع من دولة الاحتلال، و16 منشآة في ضواحي مدينة القدس خارج حدود بلدية الاحتلال.

وقالت "الحق" ان "الهدم يشكل تدميرًا للممتلكات غير مبرر بالضرورات الحربية، ويشكل انتهاكًا جسيمًا وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، وهو جريمة حرب وفقا للمادة 8 (2) (ب) من نظام روما الأساسي، التي تدرج مهاجمة مساكن السكان المدنيين والعزّل ضمن تعريفها لجرائم الحرب. وينجم عن هدم المساكن نقل السكان قسرًا عن مكان سكناهم في مخالفة واضحة للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، والادة 7 (1) (د) من نظام روما الأساسي. كما يشكل الهدم انتهاكًا للمادة 11 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يكفل الحق في مأوى لكل أسرة."

وادانت مؤسسة الحق كافة أشكال الهدم التعسفي لمنشآت الفلسطينية، والتي تهدف ضمن السياسات الإسرائيلية الأوسع إلى تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين والاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأرض الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ان تكثيف سياسة الهدم مؤخرًا إنما هو انعكاس لفشل المجتمع الدولي في معاقبة دولة الاحتلال على ممارساتها المنافية للعديد من المعاهدات والقرارات الدولية والمخالفة للقانون الدولي، وبسبب الإفلات من العقاب، وعدم القدرة على محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، لا سيّما في ظل محاولات ضم وفصل مناطق شاسعة من الضفة الغربية لدولة الاحتلال بشكل غير قانوني. ويستدعي ذلك التسريع بفتح التحقيق من قبل المحكمة الجنائية.

أخبار ذات صلة

محكمة الاحتلال تُقرر إخلاء بناية عائلة الرجبي في سلوان بالقدس المحتلة

محكمة الاحتلال تُقرر إخلاء بناية عائلة الرجبي في سلوان بالقدس المحتلة

نادي الأسير: إصابة سبعة أسرى بفيروس (كورونا) في سجن &#34;عوفر&#34;

نادي الأسير: إصابة سبعة أسرى بفيروس (كورونا) في سجن "عوفر"

قوات القمع تقتحم قسم (20) بمعتقل (عوفر) وتنقل عدداً من الأسرى

قوات القمع تقتحم قسم (20) بمعتقل (عوفر) وتنقل عدداً من الأسرى

القدس: الشرطة توقف مغنٍ وفرقته لعدم الالتزام بحالة الطوارئ

القدس: الشرطة توقف مغنٍ وفرقته لعدم الالتزام بحالة الطوارئ

صحة بيت لحم: الحالة الوبائية صعبة ولقاح الإنفلونزا ضروري

صحة بيت لحم: الحالة الوبائية صعبة ولقاح الإنفلونزا ضروري

وزيرة الصحة: سيتم إقرار الحجر المنزلي لمصابي فيروس (كورونا) بغزة قريباً

وزيرة الصحة: سيتم إقرار الحجر المنزلي لمصابي فيروس (كورونا) بغزة قريباً

شاهد: القدوة يُطالب بإقالة وزير المالية بسبب إجراءاته ضد الموظفين بغزة والضفة

شاهد: القدوة يُطالب بإقالة وزير المالية بسبب إجراءاته ضد الموظفين بغزة والضفة

كهرباء غزة تُؤكد نجاح المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة (كورونا)

كهرباء غزة تُؤكد نجاح المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تُقرر إخلاء بناية عائلة الرجبي في سلوان بالقدس المحتلة

محكمة الاحتلال تُقرر إخلاء بناية عائلة الرجبي في سلوان بالقدس المحتلة

مؤسسة الحق: وتيرة هدم غير معهودة للمنشآت الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال

مؤسسة الحق: وتيرة هدم غير معهودة للمنشآت الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال

نادي الأسير: إصابة سبعة أسرى بفيروس (كورونا) في سجن &#34;عوفر&#34;

نادي الأسير: إصابة سبعة أسرى بفيروس (كورونا) في سجن "عوفر"

قوات القمع تقتحم قسم (20) بمعتقل (عوفر) وتنقل عدداً من الأسرى

قوات القمع تقتحم قسم (20) بمعتقل (عوفر) وتنقل عدداً من الأسرى

القدس: الشرطة توقف مغنٍ وفرقته لعدم الالتزام بحالة الطوارئ

القدس: الشرطة توقف مغنٍ وفرقته لعدم الالتزام بحالة الطوارئ

صحة بيت لحم: الحالة الوبائية صعبة ولقاح الإنفلونزا ضروري

صحة بيت لحم: الحالة الوبائية صعبة ولقاح الإنفلونزا ضروري

كهرباء غزة تُؤكد نجاح المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة (كورونا)

كهرباء غزة تُؤكد نجاح المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة (كورونا)

هيئة الأسرى ترصد إفادات لثلاثة معتقلين نُكل بهم أثناء استجوابهم بمراكز التحقيق الإسرائيلية

هيئة الأسرى ترصد إفادات لثلاثة معتقلين نُكل بهم أثناء استجوابهم بمراكز التحقيق الإسرائيلية

منوعات

شاهد: حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها

شاهد: حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها

شاهد: حرب كلامية بين رامي عياش ومخرج لبناني بسبب &#34;زوجته&#34;

شاهد: حرب كلامية بين رامي عياش ومخرج لبناني بسبب "زوجته"

هكذا ردت هالة صدقي على عروض الزواج من متابعيها.. رب ضارة نافعة

هكذا ردت هالة صدقي على عروض الزواج من متابعيها.. رب ضارة نافعة

شاهد: هنا الزاهد تخطف الأنظار بصور جديدة وأثأر (التاتو) تعكر جمالها

شاهد: هنا الزاهد تخطف الأنظار بصور جديدة وأثأر (التاتو) تعكر جمالها

شاهد: فيديو جديد لمحمد رمضان يعرضه للانتقادات ووصفه بـ&#34;محدث نعمة&#34;

شاهد: فيديو جديد لمحمد رمضان يعرضه للانتقادات ووصفه بـ"محدث نعمة"

شاهد: جليلة المغربية تستفز الجمهور بتغزّلها بجمالها

شاهد: جليلة المغربية تستفز الجمهور بتغزّلها بجمالها

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

مؤلف وملحن أغنية &#34;بلدنا يا حلوة&#34; لعمرو دياب يسخران من &#34;أفيخاي أدرعي&#34;

مؤلف وملحن أغنية "بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب يسخران من "أفيخاي أدرعي"

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

عربي

يوم ثالث من المفاوضات الليبية بالمغرب.. آمال متواضعة

يوم ثالث من المفاوضات الليبية بالمغرب.. آمال متواضعة

الأردن تتوجه نحو فتح المعابر الجوية والبرية والبحرية بالكامل

الأردن تتوجه نحو فتح المعابر الجوية والبرية والبحرية بالكامل

وفد إماراتي يزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري

وفد إماراتي يزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري

تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء

تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء