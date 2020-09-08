قوات القمع تقتحم قسم (20) بمعتقل (عوفر) وتنقل عدداً من الأسرى

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن قوات القمع الإسرائيلية، اقتحمت قبل قليل قسم (20) بمعتقل (عوفر).





وأوضحت الهيئة، أن وحدات القمع أجرت حملة تفتيشات واسعة، وعبثت بمقتنيات الأسرى، وقلبتها رأساً على عقب، مما خلف حالة من التوتر والاضطراب في المعتقل.





وأضافت، أنه تم نقل عدد من الأسرى إلى جهة مجهولة من بينهم رامي هيفا، وثائر حمايل، ومحمد كعابة، وجمعة نخلة، وأسرى آخرين.





يذكر بأن القسم (20) هو القسم، الذي استشهد فيه الأسير داوود الخطيب، قبل ستة أيام.





رام الله - دنيا الوطن