القدس: الشرطة توقف مغنٍ وفرقته لعدم الالتزام بحالة الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

قامت الشرطة الفلسطينية، أمس الإثنين، بإلقاء القبض على مغنٍ و7 أشخاص ضمن فرقته الموسيقية لعدم الالتزام بقرارات الحكومة وحالة الطوارئ بعد إحياء حفل عرس في إحدى بلدات شمال غرب القدس المحتلة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن عمليات شرطة ضواحي القدس تلقت بلاغ مفاده إقامة حفل عرس في بلدة شمال غرب القدس من قبل مغنٍ وفرقته الموسيقية خلافاً لقانون الطوارئ المعلن في فلسطين، على الفور توجهت قوة من شرطة ضواحي القدس لمساندة شرطة بدو، والقت القبض على مغننٍ و7 اشخاص ضمن فرقته الموسيقية.



وأكدت الشرطة، إحالة المقبوض عليهم الثمانية إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونيه بحقهم أصولاً .