صحة بيت لحم: الحالة الوبائية صعبة ولقاح الإنفلونزا ضروري

أوصى مدير صحة محافظة بيت لحم، د. شادي اللحام، المواطنين بضرورة التطعيم لـ "الإنفلونزا" الموسمية لأبنائهم وأفراد أسرهم، مع حلول فصل الخريف بما يحمله من انتشار لفيروس الإنفلونزا، في ظل انتشار واسع لفيروس (كورونا)، ما يشكلُ من خطر على صحة المواطن في حال اجتمع الفيروسان في آن بجسد واحد.





كما ناشد المواطنين بضرورة الالتزام العالي والواعي بالإجراءات الوقائية، وعدم إهمال إرشادات وزارة الصحة بخصوص التباعد الاجتماعي والتعقيم، كون الأمور على الأرض صعبة، ولم يعد بالإمكان السيطرة عليه إلا بالوعي والوقاية والالتزام والتباعد؛ لنتمكن من التعايش مع الفيروس.





جاء تصريح اللحام، عقب اجتماع اللجنة الوبائية العليا للمحافظة برئاسة محافظة بيت لحم، اللواء كامل حميد، والتي ضمت المؤسسات الطبية الرسمية، ومديرة مديرية التربية والتعليم في المحافظة، ومدير مديرية الحكم المحلي، وممثلين عن الأجهزة الأمنية وعدد من رؤساء المجالس والهيئات المحلية والقروية والبلدية في المحافظة، ضمن اجتماعات متواصلة للجنة برئاسة المحافظ منذ تفشي الفيروس في المحافظة.





وأوضح أن اجتماع اللجنة الوبائية العليا للمحافظة، يهدف إلى وضع تصوّر للحالة الوبائية في بيت لحم وخصوصا مع انطلاق العام الدراسي وحلول فصل الخريف، وسبل حماية أبنائنا والعام الدراسي من الانهيار، وسبل الوقاية والتعاون من قبل كافة الاطراف المجتمعة للوصول الى آليات توفر الامان والحماية للمجتمع بتعاون المواطنين.





وقدم اللحام ملخصاً للمجتمعين، حول الحالة الوبائية في المحافظة، مشيرا الى وجود 1683 اصابة بفيروس (كورونا)، ضمنهم 780 حالة نشطة، والاخطر من ذلك كما قال د.اللحام ان 400 اصابة من مجمل الاصابات تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي، وغالبية هذه الاصابات كانت نتيحة الاختلاط في الاعراس وبيوت العزاء والتجمعات التي لم تلتزم بالتباعد الاجتماعي وبشروط السلامة العامة والاجراءات الوقائية، مناشدا الجهات المختصة المسؤولة بضرورة التشديد على تطبيق الاجراءات حماية لانفسهم وعوائلهم ووطنهم.





وأوضح أن محافظة بيت لحم تعاني حاليا من انتشار الفيروس بشكل واسع كما عديد المحافظات، ولم يعد الفيروس منتشرا في مسار او مسارين او 10 مسارات كما كان في الاشهر الماضية، حين كان يتم اغلاق المنطقة المصابة او الحي المصاب او تتبع المسار الوبائي للمدينة او القرية للسيطرة ووقف انتشار الفيروس، انما بات الفيروس منتشرا في كل مناطق المحافظة، والكثير من المواطنين قد يكونوا مخالطين لمصابين وهم يتحركون بيننا، ولا هم يعلمون باصابتهم ولا نحن نعلم، لذلك "تباعدوا.. تَسلموا".





وناشد اللحام المواطنين بأخذ الموضوع على محمل الجد ورفع درجة الوعي والوقاية الى اعلى مستوياتها وخصوصا ونحن على ابواب حلول فصل الخريف وانتشار فيروس الانفلونزا الموسمية، ما يجعل الامور اكثر صعوبة وخطورة على صحة الانسان، فالشخص المصاب بـ (كورونا) يكون جهاز المناعة لديه ضعيفا، فاذا انتقلت اليه عدوى الانفلونزا سيدخل مرحلة الخطر والخطر الشديد، كذلك من يصاب الانفلونزا الموسمية سيعاني بشكل مضاعف اذا انتقل اليه فيروس (كورونا)، ما يدفعنا لمناشدة المواطنين مرارا وتكرارا "رجاءً.. التزموا بالتباعد الاجتماعي والتعقيم وسبل الوقاية" موصيا مجددا الاهالي بضرورة التطعيم للانفلونزا الموسمية التي تبدأ بالانتشار من شهر ايلول مرورا بتشرين اول الى تشرين ثاني، وخصوصا مع انطلاق الطلبة للمدارس.









كما أوضح اللحام، ان الشخص الذي اخذ لقاح الانفلونزا الموسمية سيكون محمياً ولن تظهر عليه اعراض الانفلونزا، بالتالي ان ظهرت عليه اعراض اخرى سيكون من السهل التمييز انه يعاني من اعراض فيروس (كورونا) بالتالي سيتوجه الى الفحص ومن ثم الحجر لمنع العدوى، اما تداخل الاعراض بعضها ببعض وعدم حصول المواطن على لقاح الانفلونزا وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية سيجعل الامور اكثر خطورة، بالتهابات رئوية حادة جدا ومضاعفات صحية صعبة، وخصوصا لدى كبار السن والمرضى وذوي المناعة الضعيفة.





وكان قد صرح د. كمال الشخرة الناطق باسم وزارة الصحة صباح اليوم، أنه ووفقا للتقييمات، فإن الأيام القادمة ستشهد انتشاراً كبيراً للفيروس، خاصة في فصلي الخريف والشتاء في ضوء تحذيرات منظمة الصحة العالمية من الموجة المقبلة من فيروس (كورونا).





وطالب اللحام، محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد وكافة الجهات المختصة والجهات التنفيذية، بضرورة التشديد على التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، وطالب الكل الفلسطيني ان يتحمل مسؤولياته تجاه وطنه وابناء وطنه، فقضية الالتزام بالاجراءات الوقائية لا تقل اهمية عن اي قضية وطنية، فجميعها تصب في قاعدة حماية ابناء الوطن.





كما ناشد مدراء المدارس والمعلمين وكافة العاملين فيها والاهالي بضرورة توعية الابناء وان يكونوا جميعا قدوة بالالتزام، فالطفل يقّلد ما يرى اكثر من تنفيذ اوامر وقرارات.





وفي نهاية تصريحه، أكد اللحام على ضرورة عدم نشر اسماء المصابين بفيروس (كورونا) على وسائل التواصل الاجتماعي، مناشداً المحافظ ان يتدخل لوقف هذا الانتهاك بحق المصابين، فقانون الصحة العامة الفلسطيني، يمنع نشر أسماء مرضى وخصوصياتهم.

رام الله - دنيا الوطن