شاهد: القدوة يُطالب بإقالة وزير المالية بسبب إجراءاته ضد الموظفين بغزة والضفة

رام الله - دنيا الوطن

طالب الأمين العام للتجمع العرفاتي للعدالة والتنمية، د.وليد القدوة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإقالة وزير المالية، شكري بشارة.

وقال القدوة، وفق مقطع فيديو: إن ذلك بسبب إجراءات الوزير العنصرية بحق الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفاً: "أعلن تشكيل لجنة ثلاثية؛ لدعم ومساندة فواز البرغوثي، مدير العلاقات العامة بمجلس القضاء الأعلى؛ لتحوليه للتحقيق بسب انتقاده لقرارات وزير المالية العنصرية".وكان البرغوثي، وجه انتقاداً للوزير بشارة، الأمر الذي أحيل على إثره للتحقيق، وفق وثيقة نشرها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.وحسب الوثيقة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت منشوراً للبرغوثي، فإنه تقرر تحويله للتحقيق من قبل الجهات القضائية، فيما لم توضح التهمة المنسوبة له، أو آلية التحقيق، والجهة التي ستحقق معه.