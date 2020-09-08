شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تُؤكد نجاح المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة (كورونا)

كهرباء غزة تُؤكد نجاح المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم، نجاح تطبيق المرحلة الأولى من خطة الطوارئ، الخاصة بمواجهة جائحة (كورونا) والتي تم اعتمادها في وقت سابق، كأحد التهديدات المحتملة التي تتضمنها خطة الطوارئ المركزية للشركة.

وأشار م. ماهر عايش، مدير عام الشركة إلى أن جميع الإجراءات المرتبطة بهذا التهديد، تم تنفيذها وتطبيقها وفقاً للخطة المعدة بحرفية ومسؤولية عاليتين، وقد جاءت جميعها متوافقة مع الإجراءات المنصوص عليها في خطة الطوارئ الوطنية، حيث كان هناك تنسيق وتعاون متبادل وعالي المستوى مع جميع المؤسسات واللجان الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع تلك المؤسسات لاستمرار تزويد المرافق الحيوية مثل المستشفيات وآبار المياه ومراكز الحجر الصحي ومضحات المياه العادمة ومحطات المعالجة وغيرها بكهرباء مستمرة تمكنها من القيام بمهامها في خدمة المواطنين على أكمل وجه في ظل الأزمة.

وأضاف عايش أنه كان من أبرز أهداف تلك الخطة هو منع الإصابات بين الموظفين عبر إجراءات تضمن عدم مخالطتهم مع أي حالات يشتبه بإصابتها بالعدوى وذلك لحمايتهم وحماية عائلاتهم، وذلك لضمان استمرارهم بالقيام بمهامهم في خدمة مجتمعهم وأبناء شعبهم، وقد وفرت لهم الشركة جميع مستلزمات تلك الحماية من بدل واقية وكمامات ومعقمات شخصية وعامة لضمان مستوى عالى من تلك الحماية.

ونوه مدير عام كهرباء غزة إلى أن طواقم الشركة المكلفة عملت على مدار (14) يوماً متواصلة من داخل مقراتها في كل المحافظات دون مغادرتها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة في الشركة، حيث كان تؤدي مهامها انطلاقاً من تلك المقرات التي أصبحت بمثابة محاجر صحية محكمة الإغلاق يمنع دخول أو خروج أي أحد منها إلا وفق خطة عمل وورديات يتم من خلالها تنظيم مهام العمل اليومية مع وجود خلية مكلفة بعمليات التعقيم قبل وبعد كل مهمة للأفراد والآليات على حد سواء.

و أضاف عايش إلى أن نتائج فحص طواقم الشركة التي جرت بالتعاون مع دائرة الطب الوقائي كانت سلبية بحمد الله حيث غادرت مساء أمس الاثنين، جزء من تلك الطواقم وتبعتها اليوم صباحا باقي الفرق العاملة لمنازلهم واستلمت طواقم جديدة ضمن المرحلة الثانية من خطة الطوارئ والتي ستستمر (14) يوماً كسابقتها ضمن إجراءات الأمن والسلامة المتبعة.

ووجه عايش شكره لجميع طواقم الشركة العاملة بما فيها من فرق الصيانة والدعم الفني والخدماتي واللوجستى ومركز الاستعلامات وقسم السكادا والحراسات والمخازن وفرق الوقاية والسلامة وغيرهم من الموظفين، الذين واصلوا أعمالهم خلال الأيام السابقة خدمة لأبناء شعبهم في هذه الظروف الاستثنائية.

كما وجه شكره لطواقم الطب الوقائي، على تعاونها مع الشركة لفحص سلامة موظفيها ومتابعتهم صحياً.

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