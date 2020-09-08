شؤون فلسطينية

وفد حماس يجول على الفصائل الفلسطينية والإسلامية بمخيم عين الحلوة بعد زيارة هنية

وفد حماس يجول على الفصائل الفلسطينية والإسلامية بمخيم عين الحلوة بعد زيارة هنية
رام الله - دنيا الوطن
جال وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على عدد من الفصائل الفلسطينية والإسلامية في مخيم عين الحلوة، حيث ترأس الوفد أيمن شناعة، المسؤول السياسي لـ (حماس) في منطقة صيدا ومخيماتها، ويرافقه محمد أبو ليلى، نائب المسؤول السياسي وخالد زعيتر، المسؤول السياسي للحركة في مخيم عين الحلوة وأبو عبد الله قبلاوي، نائب مسؤول قوة الأمنية المشتركة، والأخ أبو صالح.

وشملت الزيارة كلاً من أمير الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب، ونائب قائد الأمن الوطني في لبنان، اللواء منير المقدح، والمسؤول السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مخيم عين الحلوة، فؤاد عثمان، ومسؤول الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا العميد أبو أشرف العرموشي، وقائد القوة الأمنية المشتركة، العقيد عبد الهادي الاسدي.

وأكد الوفد أن زيارة إسماعيل هنية، لمخيم عين الحلوة استثنائية واستراتيجية، وتعزز من مكانة اللاجئين الفلسطينيين، ويعيد الاعتبار لمكانتهم ودورهم في ساحة لبنان، خصوصًا أن زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة، تعتبر أول زيارة لزعيم وطني فلسطيني لمخيمات لبنان منذ سنوات طويلة. 

كما وشدد وفد الحركة على أن جولة هنية للمخيم، تأتي في مسار التشديد على تتويج الوحدة الوطنية بين كافة أطياف الشعب الفلسطيني وفصائله، وأن وحدة الموقف الفلسطيني، تعمل على تعزيز مواجهة كل ما يحاك ضد القضية الفلسطينية.

وشكر وفد الحركة، الفصائل الفلسطينية والإسلامية على حضورها في استقبال الأخ هنية، وتجسيد مشهد الوحدة الوطنية داخل مخيم عين الحلوة.

بدورها، أكدت الفصائل الفلسطينية والإسلامية، أن زيارة هنية، أعطت زخماً ومكانة وحضوراً وأملاً لدى أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، وجسدت معاني الوحدة الوطنية، وأعادت إحياء ملف قضية اللاجئين، وصوّبت على خيار الشعب الفلسطيني بالمقاومة، معتبرة أن هذه الزيارة كانت استثنائية، وحملت رسائل سياسية بالغة الأهمية، وفي توقيت خطير، تهرول فيه بعض الدول العربية للتطبيع مع العدو الصهيوني.

وأكدت الفصائل على رمزية إسماعيل هنية، بصفته زعيم فلسطيني، وهامة وطنية، لها مكانتها بين أبناء شعبنا وأمتنا.

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