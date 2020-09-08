نابلس: إغلاق مخيم عين بيت الماء بعد تسجيل 15 إصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن نائب محافظ نابلس، عنان الاتيرة، إغلاق مخيم عين بيت الماء بعد تسجيل 15 إصابة بفيروس (كورونا).



وأضاف الأتيرة، أنه يجري حالياً حصر دائرة المخالطين للمصابين، ومن المتوقع أن يكون عددهم كبير، بسبب الاكتظاظ السكاني في المخيم.