نابلس: إغلاق مخيم عين بيت الماء بعد تسجيل 15 إصابة بفيروس (كورونا)

نابلس: إغلاق مخيم عين بيت الماء بعد تسجيل 15 إصابة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نائب محافظ نابلس، عنان الاتيرة، إغلاق مخيم عين بيت الماء بعد تسجيل 15 إصابة بفيروس (كورونا).
وأضاف الأتيرة، أنه يجري حالياً حصر دائرة المخالطين للمصابين، ومن المتوقع أن يكون عددهم كبير، بسبب الاكتظاظ السكاني في المخيم.
أعلن نائب محافظ نابلس، عنان الاتيرة، إغلاق مخيم عين بيت الماء بعد تسجيل 15 إصابة بفيروس (كورونا).
وأضاف الأتيرة، أنه يجري حالياً حصر دائرة المخالطين للمصابين، ومن المتوقع أن يكون عددهم كبير، بسبب الاكتظاظ السكاني في المخيم.
التعليقات