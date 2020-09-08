طوباس والأغوار: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) موزعة كالتالي: تياسير 1، طمون 1، عقابا 2، الفارعة 2، مخيم الفارعة 5.





وأضاف العاصي في تصريح له عبر وحدة العلاقات العامة والإعلام في المحافظة، أنه تم تسجيل حالة تعافٍ جديدة من طوباس، وبذلك يصبح عدد الإصابات النشطة 72حالة، وعدد حالات التعافي 65 حالة.





وأشار إلى أن هناك قرار بإغلاق مديرية زراعة طوباس لمدة 72 ساعة، بعد ظهور إصابة لموظف، وذلك لأغراض التعقيم وفحص المخالطين.

رام الله - دنيا الوطن