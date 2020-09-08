بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة

ونوهت الوزارة إلى وجود أكثر من 200 نقطة لتوزيع المنحة على مستوى قطاع غزة منعاً للازدحام.

رام الله - دنيا الوطنبدأت فروع بنك البريد في قطاع غزة، صباح اليوم، صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بواقع 100 دولار لـ 100 ألف أسرة متعففة، وسط اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس (كورونا).وأصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعليمات مهمة للمستفيدين من المنحة القطرية البالغ عددهم 100 ألف أسرة.وقالت الوزارة في بيان لها، إن صرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة، سيبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس في جميع فروع مكاتب البريد في 8 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً.