شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل (118) إصابة جديدة بفروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: تسجيل (118) إصابة جديدة بفروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
غزة- دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل (118) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1464 عينة، منها 118 إصابة جديد، فيما ارتفع إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 1269.

ونوهت الوزارة إلى أن الحالات النشطة حالياً هي 1171
(1141 من المجتمع و30 من العائدين) فيما بلغ عدد المتعافين 89.

وأضافت في تقريرها، أن عدد الوفيات، ارتفع إلى تسع وفيات منها ثماني داخل المجتمع، وحالة وفاة واحدة، سجلت من العائدين.

وأشارت الصحة إلى أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة، تبحث الإجراءات المناسبة، وفق الحالة الوبائية لكل منطقة، مؤكدة أنها بحاجة ماسة إلى تكاتف الجميع من أجل كسر حلقات التفشي.

وأوضحت، أنه على الجميع المحافظة على ارتداء الكمامة، وغسيل اليدين، والتباعد الجسدي، عند الخروج من المنزل.

ونوهت إلى ضرورة تشديد إجراءات الوقاية لكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، والأطفال، وضعيفي المناعة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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