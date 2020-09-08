شؤون فلسطينية

إغلاق مكتب هيئة الأسرى في بيت لحم بسبب (كورونا)

إغلاق مكتب هيئة الأسرى في بيت لحم بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قررت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم، اليوم الثلاثاء، إغلاق مكتبها، لثلاثة أيام بسبب إصابة احدى الموظفات بفيروس كورونا.

وقال مدير مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان، إنه تم اغلاق المكتب لمدة ثلاثة أيام، بعد أن تبين إصابة إحدى الموظفات بفيروس كورونا على أن يتم العودة للعمل يوم الأحد القادم.

وبين أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.

أخبار ذات صلة

كهرباء غزة تؤكد نجاح تطبيق المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة (COVID-19)

كهرباء غزة تؤكد نجاح تطبيق المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة (COVID-19)

هيئة الأسرى ترصد إفادات لثلاثة معتقلين نُكل بهم أثناء استجوابهم بمراكز التحقيق الإسرائيلية

هيئة الأسرى ترصد إفادات لثلاثة معتقلين نُكل بهم أثناء استجوابهم بمراكز التحقيق الإسرائيلية

وفد حماس يجول على الفصائل الفلسطينية والإسلامية بمخيم عين الحلوة بعد زيارة هنية

وفد حماس يجول على الفصائل الفلسطينية والإسلامية بمخيم عين الحلوة بعد زيارة هنية

نابلس: إغلاق مخيم عين بيت الماء بعد تسجيل 15 إصابة بفيروس (كورونا)

نابلس: إغلاق مخيم عين بيت الماء بعد تسجيل 15 إصابة بفيروس (كورونا)

طوباس والأغوار: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

طوباس والأغوار: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة

بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة

بسبب (كورونا).. استمرار حظر التجول في قطاع غزة لليوم الـ 15 توالياً

بسبب (كورونا).. استمرار حظر التجول في قطاع غزة لليوم الـ 15 توالياً

غزة: مباحث التموين تُحرر 22 محضر ضبط لتجار مُخالفين

غزة: مباحث التموين تُحرر 22 محضر ضبط لتجار مُخالفين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تؤكد نجاح تطبيق المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة (COVID-19)

كهرباء غزة تؤكد نجاح تطبيق المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة (COVID-19)

هيئة الأسرى ترصد إفادات لثلاثة معتقلين نُكل بهم أثناء استجوابهم بمراكز التحقيق الإسرائيلية

هيئة الأسرى ترصد إفادات لثلاثة معتقلين نُكل بهم أثناء استجوابهم بمراكز التحقيق الإسرائيلية

وفد حماس يجول على الفصائل الفلسطينية والإسلامية بمخيم عين الحلوة بعد زيارة هنية

وفد حماس يجول على الفصائل الفلسطينية والإسلامية بمخيم عين الحلوة بعد زيارة هنية

نابلس: إغلاق مخيم عين بيت الماء بعد تسجيل 15 إصابة بفيروس (كورونا)

نابلس: إغلاق مخيم عين بيت الماء بعد تسجيل 15 إصابة بفيروس (كورونا)

طوباس والأغوار: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

طوباس والأغوار: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إغلاق مكتب هيئة الأسرى في بيت لحم بسبب (كورونا)

إغلاق مكتب هيئة الأسرى في بيت لحم بسبب (كورونا)

الأشقر: ارتفاع عدد النواب المختطفين إلى تسعة

الأشقر: ارتفاع عدد النواب المختطفين إلى تسعة

الاحتلال يجرّف أراضي زراعية شمال سلفيت

الاحتلال يجرّف أراضي زراعية شمال سلفيت

منوعات

شاهد: فيديو جديد لمحمد رمضان يعرضه للانتقادات ووصفه بـ&#34;محدث نعمة&#34;

شاهد: فيديو جديد لمحمد رمضان يعرضه للانتقادات ووصفه بـ"محدث نعمة"

شاهد: جليلة المغربية تستفز الجمهور بتغزّلها بجمالها

شاهد: جليلة المغربية تستفز الجمهور بتغزّلها بجمالها

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

مؤلف وملحن أغنية &#34;بلدنا يا حلوة&#34; لعمرو دياب يسخران من &#34;أفيخاي أدرعي&#34;

مؤلف وملحن أغنية "بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب يسخران من "أفيخاي أدرعي"

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

عربي

يوم ثالث من المفاوضات الليبية بالمغرب.. آمال متواضعة

يوم ثالث من المفاوضات الليبية بالمغرب.. آمال متواضعة

وفد إماراتي يزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري

وفد إماراتي يزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري

تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء

تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء

مصر تتخطى حاجز الـ 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

مصر تتخطى حاجز الـ 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا)