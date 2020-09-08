عربي

الأردن تتوجه نحو فتح المعابر الجوية والبرية والبحرية بالكامل

الأردن تتوجه نحو فتح المعابر الجوية والبرية والبحرية بالكامل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز: إن هناك توجهاً لدى حكومته، لفتح المعابر الجوية والبرية والبحرية بالكامل، بعد تحقيق المتطلبات والإجراءات الوقائية، وجار العمل على فتح مركز حدود جابر، بعد اعتماديته من الناحية الصحية.

وأوضح الرزاز، وفق موقع (الغد) الأردني، أن بدء الرحلات الجوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، خلال اليومين المقبلين.

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