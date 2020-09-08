شاهد: جسر جوي إسرائيلي إماراتي مروراً بالسعودية واستثناء الأردن

قال موقع (واي نت) الإسرائيلي، إن تل أبيب ودبي وأبوظبي، أقاموا جسراً جوياً، يمر بالأجواء السعودية، دون الحاجة للمرور بالأجواء الأردنية.





وأوضح الموقع، أن طائرات الجسر الجوي (N84UP) تعود إلى إسرائيل من الإمارات في رحلة مباشرة فوق السعودية، دون أن تدخل الأردن، حيث هبطت الطائرة في أبو ظبي على الطريق الذي سلكه الوفد الإسرائيلي الرسمي إلى الإمارات.







وأضاف الموقع: "في الوقت الحالي هناك أربع طائرات إسرائيلية على الأرض في دولة الإمارات العربية المتحدة بأبو ظبي ودبي، وغداً سيغادر وفد إسرائيلي آخر إلى الإمارات مع كبار مسؤولي البنوك".

رام الله - دنيا الوطن