دولي

قبل تحديد المناطق الحمراء... إسرائيل تسجل رقماً قياسياً بـ 3392 اصابة

قبل تحديد المناطق الحمراء... إسرائيل تسجل رقماً قياسياً بـ 3392 اصابة
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3392 إصابة جديدة بـ (كورونا)، أمس الاثنين، وهو أعلى معدل قياسي، بإجمالي الإصابات التي تسجل يومياً منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في إسرائيل في آذار/ مارس الماضي.

ويأتي تسجيل هذا المعدل والارتفاع المتواصل في حصيلة الإصابات، في الوقت الذي يرقب الإسرائيليون الإعلان رسميا ونشر قائمة البلدات الحمراء، التي سيفرض عليها الإغلاق الليلي الذي أجل إلى مساء اليوم، بضغط من أحزاب الحريديم التي تعارض بشدة الإغلاق وفرض إجراءات مشددة خلال فترة الأعياد اليهودية، التي تصادف منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، وتستمر حتى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وفق (عرب 48).

ويشمل الإغلاق الليلي والتقييدات، إغلاق كافة المرافقة والإبقاء على المرافق الحيوية من محال بيع المواد الغذائية والصيدليات والمخابز، والسماح بالتجوال لمسافة حتى 500 متر قرب المنزل، وحظر التجمهر والسماح فقط لـ 10 أشخاص للقاء في مكان مغلق، والسماح أيضاً بالتجمهر حتى 20 شخصاً بالأماكن المفتوحة، مع اعتماد تعليمات وإجراءات الوقاية.

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