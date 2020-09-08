شؤون فلسطينية

غزة: مباحث التموين تُحرر 22 محضر ضبط لتجار مُخالفين

غزة: مباحث التموين تُحرر 22 محضر ضبط لتجار مُخالفين
رام الله - دنيا الوطن
حررت دائرة مباحث التموين بالشرطة 22 محضر ضبط لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين في محافظات قطاع غزة، خلال الـ 72 ساعة الماضية.

بدوره، أوضح المقدم أحمد قنيطة، مدير دائرة مباحث التموين، أنه تم تحرير محاضر ضبط بحق 16 تاجرًا؛ لمخالفتهم القانون الخاص بحماية المستهلك، وتلاعبهم بأسعار السلع والبضائع، إلى جانب محاضر لصيدليتين، رفع أصحابها أسعار الكمامات الطبية.

يأتي ذلك، خلال الجولات التفتيشية على الأسواق برفقة أطقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني، في ظل إجراءات الطوارئ المفروضة؛ لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).

وقال قنيطة: إنه تم توقيع تعهدات على المخالفين المذكورين، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، مع إنذارهم بإحالتهم للنيابة العامة في حال تكرار تلاعبهم بالأسعار.

وفي السياق، أضاف قنيطة، أنه تم توقيف التاجر (أ، ع) على خلفية تكرار اكتشاف بضائع تالفة في مخازنه، إلى جانب توقيف صاحب محطة لتحلية المياه (ع، ف) لمخالفته المواصفات الصحية في عملية تحلية المياه وبيعها.

ونوّه إلى أن توقيف الشخصين المذكورين، جاء نتيجة تكرار مخالفتهما للمواصفات الصحية، وبعد تحذيرهما أكثر من مرة بهذا الخصوص.

وفي رفح؛ أغلقت مباحث التموين مخبزين آليين، وحررت محضري ضبط لهما؛ لعدم استيفاء الشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة فيروس (كورونا).

وتواصل مباحث التموين جولاتها الميدانية على الأسواق والمحلات ونقاط البيع، برفقة أطقم الوزارات الأخرى ذات العلاقة، وذلك لمراقبة الأسعار، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة (كورونا)، ومحاربة الاستغلال والاحتكار.

أخبار ذات صلة

كهرباء غزة تؤكد نجاح تطبيق المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة (COVID-19)

كهرباء غزة تؤكد نجاح تطبيق المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة (COVID-19)

هيئة الأسرى ترصد إفادات لثلاثة معتقلين نُكل بهم أثناء استجوابهم بمراكز التحقيق الإسرائيلية

هيئة الأسرى ترصد إفادات لثلاثة معتقلين نُكل بهم أثناء استجوابهم بمراكز التحقيق الإسرائيلية

وفد حماس يجول على الفصائل الفلسطينية والإسلامية بمخيم عين الحلوة بعد زيارة هنية

وفد حماس يجول على الفصائل الفلسطينية والإسلامية بمخيم عين الحلوة بعد زيارة هنية

نابلس: إغلاق مخيم عين بيت الماء بعد تسجيل 15 إصابة بفيروس (كورونا)

نابلس: إغلاق مخيم عين بيت الماء بعد تسجيل 15 إصابة بفيروس (كورونا)

طوباس والأغوار: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

طوباس والأغوار: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة

بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة

بسبب (كورونا).. استمرار حظر التجول في قطاع غزة لليوم الـ 15 توالياً

بسبب (كورونا).. استمرار حظر التجول في قطاع غزة لليوم الـ 15 توالياً

إغلاق مكتب هيئة الأسرى في بيت لحم بسبب (كورونا)

إغلاق مكتب هيئة الأسرى في بيت لحم بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تؤكد نجاح تطبيق المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة (COVID-19)

كهرباء غزة تؤكد نجاح تطبيق المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة (COVID-19)

هيئة الأسرى ترصد إفادات لثلاثة معتقلين نُكل بهم أثناء استجوابهم بمراكز التحقيق الإسرائيلية

هيئة الأسرى ترصد إفادات لثلاثة معتقلين نُكل بهم أثناء استجوابهم بمراكز التحقيق الإسرائيلية

وفد حماس يجول على الفصائل الفلسطينية والإسلامية بمخيم عين الحلوة بعد زيارة هنية

وفد حماس يجول على الفصائل الفلسطينية والإسلامية بمخيم عين الحلوة بعد زيارة هنية

نابلس: إغلاق مخيم عين بيت الماء بعد تسجيل 15 إصابة بفيروس (كورونا)

نابلس: إغلاق مخيم عين بيت الماء بعد تسجيل 15 إصابة بفيروس (كورونا)

طوباس والأغوار: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

طوباس والأغوار: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إغلاق مكتب هيئة الأسرى في بيت لحم بسبب (كورونا)

إغلاق مكتب هيئة الأسرى في بيت لحم بسبب (كورونا)

الأشقر: ارتفاع عدد النواب المختطفين إلى تسعة

الأشقر: ارتفاع عدد النواب المختطفين إلى تسعة

الاحتلال يجرّف أراضي زراعية شمال سلفيت

الاحتلال يجرّف أراضي زراعية شمال سلفيت

منوعات

شاهد: فيديو جديد لمحمد رمضان يعرضه للانتقادات ووصفه بـ&#34;محدث نعمة&#34;

شاهد: فيديو جديد لمحمد رمضان يعرضه للانتقادات ووصفه بـ"محدث نعمة"

شاهد: جليلة المغربية تستفز الجمهور بتغزّلها بجمالها

شاهد: جليلة المغربية تستفز الجمهور بتغزّلها بجمالها

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

مؤلف وملحن أغنية &#34;بلدنا يا حلوة&#34; لعمرو دياب يسخران من &#34;أفيخاي أدرعي&#34;

مؤلف وملحن أغنية "بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب يسخران من "أفيخاي أدرعي"

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

عربي

يوم ثالث من المفاوضات الليبية بالمغرب.. آمال متواضعة

يوم ثالث من المفاوضات الليبية بالمغرب.. آمال متواضعة

وفد إماراتي يزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري

وفد إماراتي يزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري

تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء

تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء

مصر تتخطى حاجز الـ 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

مصر تتخطى حاجز الـ 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا)