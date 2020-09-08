الأشقر: ارتفاع عدد النواب المختطفين إلى تسعة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الباحث رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال، ارتفع مجدداً اليوم الثلاثاء إلى (9) بعد اعتقال النائبين محمد اسماعيل الطل، والشيخ نايف محمود الرجوب، فجر اليوم الثلاثاء، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشمها في مدينة الخليل



وأوضح أن النائب الرجوب، أسير سابق اعتقل عدة مرات، وأمضى ما مجموعه 11 عاماً في سجون الاحتلال، ويشتكي من ظروف صحية صعبة، حيث يعانى من مشاكل في الكلى، إضافة إلى مشكلة في الأعصاب، وكان تعرض قبل شهر للاستجواب لساعات، وإطلاق سراحه.



بينما النائب الطل، هو ايضاً أسير سابق، اعتقل عدة مرات، أمضى خلالها ما يزيد عن 12 عاماً في سجون الاحتلال، نصفها في الاعتقال الإداري، ويعانى ايضاً من عدة أمراض أبرزها قرحة في الاثني عشر، إضافة إلى إصابته بمرض السكري والضغط المزمنين، ومشاكل في القلب.



واعتبر الأشقر اختطاف النواب، انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي بامتياز؛ لتحجيم دورهم في مواجهة سياسة الاحتلال العدوانية، وقرار "الضم" و(صفقة القرن).



وجدد الأشقر المطالبة لكافة برلمانات العالم، والمؤسسات الحقوقية التدخل الفاعل من أجل الضغط على الاحتلال، لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين، وإطلاق سراحهم جميعاً.