الصحة: ارتفاع الإصابات بالقطاع سببه وجود حالات مصابة بـ (كورونا) دون علم الطواقم الصحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، في رام الله، كمال الشخرة، أن الوضع في فلسطين بالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات في المحافظات الجنوبية والشمالية، إلا أنه حتى اللحظة مسيطر عليه.



وأوضح الشخرة في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، أن هناك مشكلة في عدم التزام المواطنين المصابين بإعطاء المعلومات لوزارة الصحة أو للطواقم الصحية أو حتى الحضور للمراكز الصحية لمتابعة العلاج، ولا يأتون للطواقم الصحية إلا في أسوء حالاتهم.



وأشار الشخرة إلى أن هناك ازدياداً في الحالات المصابة نتيجة المخالطة من رفح وحتى جنين، مؤكداً أننا نعلم أنه ليس هناك قاعات ولا أفراح كبيرة، ولكن هناك اجتماعات تتم في أماكن ضيقة ومغلقة، وهذا ما سبب ارتفاع الأعداد المصابة بالفيروس.



وقال الشخرة "توسلنا للمواطنين بأن يكون هناك التزام بإجراءات الوقاية وفي كل مكان، ولكن دون جدوى، مؤكداً أن هناك إصابات كثيرة ومنتشرة، وهناك ازدياد جزئي في الحالات اليومية.



ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن سبب ارتفاع نسبة الإصابات في قطاع غزة، هو وجود حالات سابقة مصابة بالفيروس، دون علم الطواقم الصحية، ولكن الطواقم الطبية تقوم الآن بعملها هناك.



وحول الفترة المقبلة، أكد الشخرة على أن الفترة المقبلة ستكون صعبة جداً مع قدوم فصلي الخريف والشتاء، وستزداد فيهم قوة الفيروس، وإذا لم يكن هناك التزام من قبل المواطنين، سنذهب لكارثة كبرى.