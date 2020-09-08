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وفد إماراتي يزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري

وفد إماراتي يزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة  (رويترز) للأنباء، إنه من المتوقع أن يصل وفد من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل في 22 أيلول/سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوكالة، أن الزيارة تأتي ضمن اتفاقية التطبيع بين الطرفين الشهر الماضي والتي أعقبها زيارة وفد إسرائيلي أمريكي للإمارات. 

ويوم 13 أب/أغسطس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي من أجل تطبيع العلاقات.
 
ووصف ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، أن الاتفاق لتطبيع العلاقات بشكل كامل بين إسرائيل والإمارات تاريخي.
 وكانت السعوديّة أعلنت الأربعاء الماضي عن فتح أجواءها للطائرات بشكل دائم بين إسرائيل والإمارات.
 
ومن المقرر أن تطلق شركة طيران "العال" الإسرائيلية، أول رحلة شحن جوي إلى دبي في 16 أيلول/ سبتمبر عبر طائرة من طراز "بوينغ 747" ستطير إلى بلجيكا ومنها إلى دبي لنقل منتجات زراعية وتكنولوجية، وستصبح هذه الرحلة أسبوعية في وقت لاحق، حيث ستُقلع من إسرائيل كل أربعاء وتعود في أيام الجمعة.

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