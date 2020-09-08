كيف تأثر قطاع المجوهرات في غزة بسبب جائحة (كورونا)؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد الدكتور أسامة نوفل، مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بقطاع غزة، أن قطاع المجوهرات تأثر بشكل كبير بسبب انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وأوضح نوفل في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن تأثر قطاع المجوهرات جاء على ثلاثة اتجاهات، الاول أن في فترة الصيف يزداد الاقبال على سلعة المجوهرات بسبب ازدياد الأفراح، وهو الموسم شبه الوحيد الخاص بتجارة المجوهرات، وبالتالي فقد تراجع هذا القطاع بشكل كبير بسبب جائحة (كورونا) وبالتالي تكبد التجار خسائر كبيرة جدا نتيجة عدم قدرته على تسويق منتجاتهم.

وقال: " والاتجاه الثاني، أن إغلاق محلات المجوهرات خلال جائحة (كورونا)، أيضا له تاثير كبير بسبب ازدياد نسبة البطالة بين العاملين في هذا القطاع، حيث أن مجال المجوهرات ليس فقط ببيعها وانما هناك عمال يعملون في صناعتها، واخرين بصيانتها، وقد تاثروا بشكل كبير".

واضاف نوفل: "والاتجاه الثالث، هناك تجارة للمجوهرات خارجية، حيث قطاع غزة يقوم بتصديرها للضفة الغربية في حال كانت اسعارها اقل من الضفة، فكان كل اسبوع كان يخرج كمية من الذهب الى الضفة، وهذا تأثر بشكل كبير".