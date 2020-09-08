الاحتلال يجرّف أراضي زراعية شمال سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أراضي زراعية في قرية حارس شمال سلفيت.
وذكر رئيس مجلس حارس عمر سمارة : أن آليات الاحتلال جرفت مساحات واسعة من الأراضي الواقعة غرب البلدة المسماة "خلة حديدة"، لصالح توسعة مستوطنة " كريات نتافيم" المقامة على أراضي المحافظة.
جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أراضي زراعية في قرية حارس شمال سلفيت.
وذكر رئيس مجلس حارس عمر سمارة : أن آليات الاحتلال جرفت مساحات واسعة من الأراضي الواقعة غرب البلدة المسماة "خلة حديدة"، لصالح توسعة مستوطنة " كريات نتافيم" المقامة على أراضي المحافظة.
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