الاحتلال يجرّف أراضي زراعية شمال سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أراضي زراعية في قرية حارس شمال سلفيت.



وذكر رئيس مجلس حارس عمر سمارة : أن آليات الاحتلال جرفت مساحات واسعة من الأراضي الواقعة غرب البلدة المسماة "خلة حديدة"، لصالح توسعة مستوطنة " كريات نتافيم" المقامة على أراضي المحافظة.