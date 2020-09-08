دولي

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن سرقة معدات عسكرية على حدود لبنان

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن سرقة معدات عسكرية على حدود لبنان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، تفاصيل جديدة حول سرقة موقع للجيش الإسرائيلي قبل أيام من قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقالت الصحيفة، إن الجيش لا يزال يحقق في أحد أخطر حوادث السرقة لمستودع  قاعدة عسكرية تابعة لفرقة الجليل بالقرب من كريات شمونة.

وأوضحت يديعوت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أربعة أشخاص، تسللوا إلى داخل القاعدة العسكرية، وتمكنوا من سرقة 38 قطعة سلاح من طراز M-16.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات المعنية لم تحدد بعد مكان الأسلحة المسروقة، ومن هي الجهة التي سرقتها.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء الأحد، أنه فتح تحقيق حول سرقة 40 قطعة سلاح من قاعدة للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية.

وأشار مراسل القناة 13 العبرية، أور هيلر، إلى أن الجيش فتح التحقيق في قضية سرقة الأسلحة من مستودع تابع للواء الشرقي "اللواء 769" التابع لفرقة الجليل.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن حادثة سرقة الأسلحة من قاعدة للجيش حصلت وسط الاستعدادات لهجوم انتقامي من حزب الله.

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