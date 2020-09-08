تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، تعليق كل رحلات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي، بسبب نقص الوقود وذلك بدءا من يوم الأربعاء.



وقالت وزارة النقل التابعة لحكومة الحوثيين إنها قررت "إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى مطار صنعاء الدولي من يوم الأربعاء... نظرا لعدم توفر المشتقات النفطية لتشغيل المطار بسبب الحصار الجائر على اليمن".



وسيطرت جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء في الشمال ومعظم المدن الرئيسية في 2014 بعد الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا.



ومنذ ذلك الحين، لم يسمح التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يسيطر على المجال الجوي اليمني، بالرحلات الجوية إلى مطار صنعاء الدولي، مستثنيا فقط رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية.