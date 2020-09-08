طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض

أعلنت وزارة الزراعة في غزة ، صباح اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس كورونا ، والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.





وفيما يلي أسعار الخضار والدجاج والبيض بالشيكل الإسرائيلي:





طماطم: 1.3

خيار: 1.7





بصل: 1.7





كوسا: 1





باذنجان: 1.1





بطاطس: 1.4





فلفل: 2





جزر: 1





ثوم: 8





ملفوف: 10





زهرة: 4





قرع: 2





ليمون: 3.3





ملوخية: 1





فاصولياء: 2





بيض: 9





دجاج: 9.5





لحمة: 35





وكانت وزارة الاقتصاد في غزة دعت جميع المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار والاحتكار بالاتصال على الرقم المجاني 1800112233

رام الله- دنيا الوطن