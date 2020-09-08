شؤون فلسطينية

طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض

طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض
رام الله- دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة في غزة ، صباح اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس كورونا ، والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وفيما يلي أسعار الخضار والدجاج والبيض بالشيكل الإسرائيلي:

طماطم: 1.3
 
خيار: 1.7

بصل: 1.7

كوسا: 1

باذنجان: 1.1

بطاطس: 1.4

فلفل: 2

جزر: 1

ثوم: 8

ملفوف: 10

زهرة: 4

قرع: 2

ليمون: 3.3

ملوخية: 1

فاصولياء: 2

بيض: 9

دجاج: 9.5

لحمة: 35

وكانت وزارة الاقتصاد في غزة دعت جميع المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار والاحتكار بالاتصال على الرقم المجاني 1800112233

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