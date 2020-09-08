حسين الشيخ: عقدت لقاءات مهمة ومثمرة مع المسؤولين القطريين بالدوحة

قال وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إنه عقد لقاءات مهمة وإيجابية ومثمرة مع المسؤولين القطريين خلال زيارته للعاصمة القطرية "الدوحة".وأضاف الشيخ، في تغريدة له على "تويتر": "المسؤولون القطريون أكدوا على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية ولمواقف القيادة الفلسطينية وكذلك التزامهم بمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية".وتابع الشيخ: "قطر أكدت دعمها لجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام".