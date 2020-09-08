الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت لحم

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين جنوب وشرق مدينة بيت لحم.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد قاسم الشيخ (50 عاما) من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، وإبراهيم محمد جبران (27 عاما) من جبل هندازة شرقا، وياسر محمود صباح (37 عاما)، ومحمد عادل عطا الله (33 عاما) من قرية حرملة شرقا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.